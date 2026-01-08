伊朗爆反政府示威網路中斷 流亡王儲鼓勵民眾上街頭

人權團體指出，儘管伊朗政府鎮壓，造成數十人死亡，但示威浪潮沒有消退跡象。

伊朗德黑蘭和其他主要城市爆發大規模反政府抗議活動，一個網路監控組織指出，全國大範圍出現網路癱瘓。有人權組織指出，至少已有45人喪生、數百人受傷，還有超過2000人被捕。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，伊朗各地包括首都德黑蘭都爆發了大規模反政府示威活動。這是抗議者連續第12晚走上街頭，這場由國家經濟危機引發的動盪浪潮還在持續。

根據網路監控組織報告，伊朗全國出現斷網現象。有影片顯示，部分城市出現大量人群聚集，但伊朗官方媒體淡化了這些抗議活動。美國有線電視新聞網CNN報導，伊朗民眾對疲軟的經濟和安全部隊鎮壓，感到憤怒，而伊朗當局在抗議活動開始後就立即切斷了網路和電話線路。

流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維呼籲民眾，周四晚間再度展開大規模示威。CNN報導，遊行者高喊的口號之一是「這是最後一戰，巴勒維必將回歸。」巴勒維透過社群平台發文，鼓勵伊朗民眾走上街頭，團結一致高呼訴求，他還寫著，伊朗崛起！伊朗動亂促使美國總統川普再次威脅伊朗，如果安全部隊殺害抗議者，美國將對伊朗發動攻擊。