伊朗版「天安門」！物價狂飆爆大規模抗議 示威者孤身阻擋大批武裝警察

示威者孤身坐在武裝安全部隊面前的照片在社群媒體上迅速流傳。圖／翻攝自X

伊朗近年多次因經濟壓力爆發抗議，日前伊朗出現近三年來規模最大的抗議活動，而一張示威者孤身坐在武裝安全部隊面前的照片也在社群媒體上迅速流傳，引發外界關注，這一幕被不少人聯想到1989年中國天安門廣場抗議期間拍攝的著名照片。

根據《每日郵報》報導，伊朗近期正爆發近三年來規模最大的抗議活動，抗議導火線為伊朗里亞爾兌美元匯率跌至歷史新低，進一步推高進口商品價格，加劇民眾生活壓力。28日抗議活動爆發時，美元兌里亞爾匯率約為142萬里亞爾，相較一年前的82萬里亞爾大幅貶值。

伊朗國際廣播公司在內的多家當地與流亡媒體廣泛分享這張照片，從畫面中可以看到，一名抗議者坐在德黑蘭街頭的馬路中央，試圖阻擋武裝警察騎乘摩托車前進，場面對峙而緊張。

一名抗議者坐在德黑蘭街頭的馬路中央，試圖阻擋武裝警察騎乘摩托車前進。圖／翻攝自X

不少人將這名伊朗示威者與1989年北京長安街上、手提購物袋阻擋坦克車隊前進的「坦克人」作比較。當年該名身份不明的中國男子在天安門廣場附近直面坦克，成為全球象徵反抗專制政權的經典影像。該畫面拍攝於1989年6月5日，前一天中國軍隊對手無寸鐵的示威者開火，造成大量死傷。

如同當年的中國，近期伊朗的抗議活動亦由學生群體帶頭，示威從首都德黑蘭蔓延至至少另外八個城市。根據與伊朗勞工運動關係密切的媒體報導，德黑蘭七所頂尖大學以及中部城市伊斯法罕（Isfahan）的科技大學均出現抗議行動。學生抗議發生前，德黑蘭市中心的商戶已於22日率先示威，表達對高通膨與貨幣貶值的不滿。

此外，由於嚴寒天氣，政府宣布首都及多數省份的銀行、學校與企業暫時關閉，以節約能源。目前德黑蘭市中心主要路口及多所大學周邊已部署大量警力與安全部隊，28日，該市最大的手機市場出現自發性示威，隨後規模擴大，但示威人數仍有限，主要集中於市中心，其他地區多數商店仍照常營業。

面對局勢，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）23日與勞工領袖會面，提出解決經濟危機的構想。他在社群媒體上表示，已要求內政部長傾聽抗議者的合理訴求，並與其代表對話，以便政府能採取負責任的行動。國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則呼籲採取「必要措施」，重點提升民眾購買力，但同時警告，外國勢力與政府反對派可能試圖利用抗議活動。

伊朗政府也於22日宣布撤換中央銀行行長，改由前經濟與財政部長阿卜杜勒納賽爾·赫馬提（Abdolnaser Hemmati）接任。價格劇烈波動已導致部分進口商品交易停滯，買賣雙方普遍選擇觀望。《埃特馬德報》引述一名商人抱怨，政府並未向因進口成本暴漲而陷入困境的店主提供實質支持，「以現在的美元價格，我們連手機殼都賣不出去，但官員根本不在乎我們的生計。」

官方數據顯示，12月通膨率年增達52%，但外界普遍認為，實際物價漲幅，特別是基本生活必需品，遠高於官方數字。伊朗經濟多年來深受西方制裁衝擊，今年9月下旬，聯合國恢復與伊朗核計畫相關的國際制裁，進一步惡化經濟情勢。西方國家與以色列指控伊朗試圖發展核武，德黑蘭方面則予以否認。

目前針對高生活成本的抗議活動尚未達到2022年全國性示威的規模，當年一名22歲女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反女性服裝規定被捕，並在拘留期間死亡，引發長達數月的動亂，造成數百人喪生、數千人被捕；而2019年政府大幅調漲汽油價格，也曾引發席捲約100座城市的動亂，造成數十人死亡。



