伊朗版「柏林圍牆」時刻？反政府抗爭傳遭軍警血腥鎮壓，路透、BBC稱死亡人數恐破2千

伊朗國內因通貨膨脹惡化，掀起最新一波反政府抗爭，如今正陷入慘絕人寰的血腥風暴。根據BBC波斯語頻道特派員高爾（Jiyar Gol）和路透社（Reuters）取得的最新消息，這場抗爭的死亡人數，如今很可能已攀升至數千人。高爾語氣沉重地表示，雖然伊朗政府在過去歷史上曾多次動用武力鎮壓，「但這一次的規模，絕對是史無前例！」

受到網路和通訊限制，目前國際社會對於傷亡數據，還非常難以取得共識。《路透》稍早引述一名伊朗安全官員說法，估計此次抗爭的死亡人數，可能落在2000 人上下，其中包含維安人員與平民，但德黑蘭官方將死因，歸咎於遭受「恐怖份子」攻擊所致。

與此同時，聯合國人權事務高級專員辦事處發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦的記者會上指出，「根據當地可靠消息來源，伊朗國內已有數百人死亡、數千人遭到逮捕。」一個人權組織則給出不一樣數據，認為約有650名示威者喪生，數千人受傷。

歐美多國相繼出現要求政府支持群眾，制裁伊朗政府的遊行。（美聯社）

伊朗民眾上街示威，抗議政府放任通膨失控和傷害經濟。（美聯社）

連續5天消失的訊號

由於伊朗政府限制國際媒體運作，外加連續五天實施全國性「網路封鎖」，導致外界極難確認真實死傷。這場斷網行動，被視為掩蓋「殘酷暴力」的工具，讓示威者在無法聯繫外界的狀態下，只能孤軍奮戰。

網路斷線不只讓外媒霧裡看花，更讓許多居住在海外的伊朗人崩潰。不少聽眾就對BBC波斯語頻道分享心中恐懼和焦慮。一位女性表示，她已多日無法聯繫上家人，導致自己因過度壓力與失眠，而被迫請假休息。她激動地表示，「這是伊朗的柏林圍牆（Berlin Wall）時刻，全世界必須明白自己站在歷史的哪一邊！」

歐美多國相繼出現要求政府支持群眾，制裁伊朗政府的遊行，甚至現場焚燒最高領袖哈米尼照片。（美聯社）

歐美多國相繼出現要求政府支持群眾，制裁伊朗政府的遊行，他們甚至高舉巴勒維王朝時代的旗幟，與「王儲」照片。（美聯社）

另一名男性聽眾也表示，打從五天前自己就與家鄉的完全斷聯，「我對家人的處境一無所知，心情極度焦慮，完全沒有進食與工作的力氣。朋友跟我一樣，都面臨著同樣的煎熬。」

雖然政府強行切斷網路，但海外仍有不少伊朗人透過其他科技，嘗試和內部人員取得聯繫。在倫敦工作超過20年的伊朗籍腫瘤科名醫科達斯蒂教授（Shahram Kordasti）向媒體透露，他與德黑蘭當地的醫師網絡聯繫後，得到諸多駭人聽聞的訊息，對方告訴自己、許多醫院如今猶如「戰爭現場」，醫療物資與血庫幾近枯竭。

科達斯蒂教授提到，過去伊朗政府曾有多次鎮壓民眾示威的紀錄，但這一次他們在封鎖通訊和網路的力道，可說是前所未見。他收到來自德黑蘭友人最後一條訊息，是這麼寫：「多數醫院現在跟戰區沒兩樣，我們缺乏物資、更缺乏可用的輸血血液。」

此外，BBC波斯語頻道也取得多名德黑蘭醫護人員證言，幾乎都提到傷患不斷在增加，而且多數傷勢都極其致命。一名醫師悲痛表示，許多年輕傷者被送到醫院時，明顯能看到子彈、是直接射向頭部與心臟兩個致命處。

前述提及的「其他科技手段」，就是曾在烏克蘭戰場發揮功能的星鏈（Starlink）衛星網路，它一度是許多伊朗國內團體或社團唯一突破封鎖的工具。但近日政府開始出手干擾訊號，導致首都德黑蘭在內、許多居民很難利用星鏈連上網路，更別提上傳影像或影片。

此外，首都德黑蘭幾乎每一處街頭，如今都形同戒嚴。當地民眾描述，幾乎「每個街區」都設有攔檢哨，革命衛隊會攔下所有車輛，並強行檢查駕駛與車內乘客的手機內容。

科達斯蒂教授更憂心的一點，目前流出的訊息、大多集中在德黑蘭等大型城市，「我們完全無從得知、那些較小城鎮正在發生什麼事。」畢竟在全面斷網與嚴密街頭監控下，伊朗境內的真實傷亡數字，恐怕遠遠超目前已知的估計值，也讓外界擔心會有更嚴重的人道危機發生。

