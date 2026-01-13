伊朗當地血腥鎮壓傳死傷慘重！外交部：5名台人平安 伊朗旅遊警示已上升第四級

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

伊朗反政府示威遊行持續，傳出各地遭到血腥鎮壓，據多家外媒報導，死亡人數高於500人，由於伊朗政府封鎖網路，實際情況可能更慘。外交部今（13）日舉行例行記者會表示，目前有5名台灣人在伊朗，皆回報平安，外交部將持續關注伊朗情勢發展，並隨時就旅遊警示等資訊做更新，必要時採取因應措施。外交部領務局已於1月7日將伊朗的旅遊警示調整為「紅色」第四級，提醒國人應盡速從伊朗離境。

外交部今舉行例行記者會，表示5名在伊朗國民一切平安。（圖／翻攝自外交部YouTube）

外交部今天舉行例行記者會，對伊朗情勢做出說明，外交部發言人蕭光偉表示，外交部正密切關注伊朗情勢，並與轄管伊朗事務的駐杜拜辦事處保持聯繫，外交部領務局於1月7日將伊朗的旅遊警示調整為「紅色」第四級，提醒國人應盡速從伊朗離境，如需前往務必提高警戒、注意人身安全。

而關於僑民，蕭光偉表示，外交部有與伊朗當地5名國人持續保持聯繫，目前5名台人回報一切平安。他也補充，我國駐杜拜辦事處將依照伊朗當地情勢隨時做出應對，做好保護僑民的措施，外交部也將根據情勢對旅遊警示、資訊做隨時更新，必要時採取應對措施。

