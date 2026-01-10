即時中心／綜合報導

伊朗民眾的抗議行動已近2週，儘管德黑蘭當局加強鎮壓並封鎖網路、干擾通訊，但伊朗政府坦言各地示威活動仍未平息。美國總統川普對此再度發聲，表示伊朗正「渴望自由」，美國「已準備好伸出援手」。

綜合外媒報導，伊朗示威浪潮逐漸升級，由於目前境內網路已遭到封鎖、電話線路中斷，使外界難以掌握當地實際情況。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有超過2,300人遭拘留。

廣告 廣告

美國總統川普對此在9日表示，伊朗正陷入「大麻煩」，並再次警告有可能下令對德黑蘭當局展開軍事打擊。

然而，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）透過國營電視台發聲，指川普應專注於自己國家的問題，並釋出將進一步掃蕩示威的訊號。伊朗伊斯蘭革命衛隊也發表聲明，強調維護國安是「紅線」。

德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，任何參與抗議的民眾都將被視為「真主的敵人」，這是一項最重可處死刑的罪名。

美國總統川普在週六（10日）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，他強調「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」

而美國國務院也發出聲明警告德黑蘭當局，「不要跟川普總統耍花招，他說到做到。」國務卿盧比歐（Marco Rubio）也發文表示，「美國支持勇敢的伊朗人民」。

原文出處：快新聞／伊朗當局持續鎮壓 川普聲援示威民眾「渴望自由」：美國準備好提供協助

更多民視新聞報導

內鬥升溫！應曉薇再槓鍾小平 細數黑歷史：憑什麼代表國民黨？

比射門還準！中國伯騎車隨地吐痰 竟「精準命中」外送員嘴內遭求償

印尼塔勞群島海域深夜6.4強震！幸無重大災情及海嘯風險

