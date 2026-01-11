伊朗當局斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議 歐盟譴責「暴力鎮壓」
伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭10日夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場三年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，目前似乎沒有止歇跡象。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。
全球領袖敦促伊朗當局保持克制。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）10日表示，歐洲支持伊朗民眾的大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」。
綜合法新社報導，這波去年底因經濟壓力而起的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命掌權以來，伊朗神權當局所面臨的最大挑戰之一。儘管最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強勢，並將動盪歸咎於美國。
根據民間網路監控組織Netblocks，人權團體10日警告，伊朗當局在持續48小時的網路封鎖掩護下，正加強致命鎮壓行動。
德黑蘭北部民眾再度聚集，燃放煙火、敲打鍋具，並高喊支持已遭推翻王室的口號。
美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。他10日在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文聲援示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」但他未進一步提供細節。
流亡美國的已故伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲民眾在星期六、日發動更具針對性的抗議行動。他在社群媒體表示：「我們的目標早已不再僅是走上街頭，如今要準備奪取並掌控市中心。」
伊朗當局先前曾呼籲民眾「克制」，並於去年底抗議爆發後採取部份措施回應民怨，但隨著示威持續，官方態度日趨強硬。
國營電視台10日播放多場安全部隊成員的葬禮，包括在南部希拉茲（Shiraz）舉行的盛大儀式，也播出多棟建築物及清真寺起火畫面。軍方聲明將「堅定保護國家利益，對抗意圖破壞秩序與和平的敵人」。
國際特赦組織（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的報告」，指自8日以來，安全部隊加強對示威者非法使用致命武力，導致更多傷亡。
