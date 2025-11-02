伊朗矢言重建受損核設施 阿曼籲美伊重啟談判

伊朗今天(2日)表示，將重建被以色列和美國襲擊損毀的核設施，並且矢言這些設施將「比以往更強大」。與此同時，調解人阿曼敦促德黑蘭和華盛頓重啟陷入僵局的外交談判。

美國總統川普先前表示，伊朗的核子計劃已在襲擊中被摧毀，但該國核子設施的實際受損程度尚不清楚。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在視察該國核子機構時表示，德黑蘭「將重建(被摧毀的設施)，使其比以往更強大」。

他在發佈於其官方網站的一段影片中說：「即使建築被摧毀…我們也不會被挫敗。」他還補充說，伊朗科學家仍然擁有必要的核子技術。

廣告 廣告

裴澤斯基安沒有進行詳細說明。在2月的空襲發生前，他也曾發表類似的言論，當時他表示如果德黑蘭的設施遭到攻擊，將會進行重建。

以色列在6月對伊朗發動了前所未有的空襲，引發了一場持續12天的空中戰爭。在雙方交戰期間，以色列並襲擊伊朗的核設施、軍事設施以及住宅區，並造成多名頂尖科學家喪生。

伊朗隨後以彈道飛彈攻擊以色列城市進行報復。

在美國宣布停止戰鬥後，伊朗外長7月表示，該國蒙受的損失「十分嚴重」。

在裴澤斯基安發表上述言論之際，伊朗的傳統調解人阿曼今天敦促德黑蘭與華府恢復對話，重返談判桌。

伊朗政府發言人今天表示，德黑蘭「已收到」有關恢復外交對話的訊息，但未提供更多細節。

阿曼今年已主辦了5輪美伊會談。以色列在第六輪會談開始的3天前，對伊朗核設施發動空前的攻擊。

在這之後，英國、德國和法國以伊朗涉嫌違反2015年核協議為由，啟動了「快速恢復制裁」機制，德黑蘭因而重新面臨到聯合國的制裁。