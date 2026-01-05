伊朗示威仍熾 2週暴力衝突至少16死

記者廖子杰／綜合報導

伊朗因國內民眾不滿生活成本飆升而引起的示威浪潮，自去年底爆發迄今已進入第2週，當地媒體和國際人權組織4日表示，抗議人士再度與安全部隊爆發致命衝突，消息引發各界矚目。

綜合外媒報導，因不滿物價飆漲而自去年12月28日，於首都德黑蘭商家罷市揭開序幕的抗爭浪潮，目前已席捲伊朗全國，示威群眾和安全部隊間的暴力衝突也在多地引爆。伊朗國營媒體與人權團體引述相關統計數據指出，持續近2週的動盪已造成至少16人死亡。

總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」表示，目前抗議行動多集中於德黑蘭、南部希拉茲，以及庫德族和盧爾族人口眾多的西部部分地區；這是自2022至2023年因遭控違反婦女服裝規定被捕的艾米尼（Mahsa Amini）於羈押期間死亡、引爆抗爭以來，伊朗最大規模示威浪潮。現正承受壓力的總統裴澤斯基安政府，透過發言人莫哈傑拉尼宣布，未來4個月每月都將向公民發放相當於7美元（約新臺幣221元）的補助金，盼能緩解緊張局勢。

美國總統川普同日則警告，倘若示威活動再傳出有更多抗議人士喪命，美方將對伊朗發動「嚴厲打擊」。

伊朗全國示威浪潮持續延燒，已造成至少16人不幸喪命。圖為聲援伊朗民眾的支持者齊聚白宮前方廣場。（達志影像／美聯社資料照片）