伊朗示威兩週破500死 當局號召遊行抗暴動

▲伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威已爆發兩個禮拜左右，在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威已爆發兩個禮拜左右，在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡，一人權組織11日表示，示威抗議已造成超過500人死亡。同時，伊朗國營電視台報導，政府宣布為包括安全部隊成員在內，於過去兩週示威中喪生的「烈士」舉國哀悼3天。

綜合路透社等外媒報導，伊斯蘭共和國的神權統治階層面臨自2022年以來最大規模示威，據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）最新統計，在兩週的動盪中，已核實有496名示威者與48名安全部隊人員死亡，另有超過1萬681人遭到逮捕。

伊朗官方尚未公布正式傷亡數字，路透社亦無法獨立核實相關數據。

當局加強鎮壓力度

這場抗議最初於去年12月28日因物價飆升而爆發，隨後演變為反對自1979年伊斯蘭革命以來執政的神職統治者。

但當局自上週四（8日）起切斷網路和電話線路，阻礙了伊朗境內資訊的流通，至今網路中斷已超過72小時。

一段來自德黑蘭的影片顯示，夜間有大批群眾沿街遊行，鼓掌並高喊口號。影片中可聽到一名男子說：「人潮沒有盡頭，也沒有起點。」另一段來自東北部城市麥什赫德（Mashhad）的影片顯示，街頭火勢冒出濃煙，蒙面示威者現身，道路滿布瓦礫，並可聽見爆炸聲。

國營電視台播出德黑蘭驗屍官辦公室地面擺放的數十具遺體袋，稱死者是「武裝恐怖分子」引發事件的受害者；並播出家屬聚集在德黑蘭卡赫里扎克（Kahrizak）法醫中心外等候認屍的畫面。

伊朗譴責「暴徒與恐怖分子」

伊朗國營電視台報導，政府11日宣布為包括安全部隊成員在內，於過去兩週示威中喪生的「烈士」舉國哀悼3天。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在電視訪問中稱美、以兩國正策劃動盪，敵方引入了「燒毀清真寺、襲擊銀行和公產的恐怖分子」。他呼籲家長不要讓子女加入「斬首並殺害他人的暴徒」，並稱政府願聽取民意並解決經濟問題。

伊朗當局呼籲民眾12日參加「全國抵抗遊行」，共同譴責政府口中由「城市恐怖主義罪犯」所犯下的暴力。

伊朗國營電視台播出西部城市（如加赫薩蘭、亞蘇季）為在抗議中喪生的安全人員舉行的葬禮。電視台稱，30名安全部隊成員將在中部城市伊斯法罕下葬，另有6人在西部克爾曼沙阿被「暴徒」殺害。

與此同時，流亡美國的前伊朗國王巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴列維（Reza Pahlavi）呼籲民眾在11日晚間再度展開示威。他對美國福斯新聞頻道（Fox News）表示，他已經準備好回國帶領國家邁向民主轉型。

前美國外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）認為，抗議不太可能推翻現行體制。他表示：「我認為更可能的是，當局最終會鎮壓這些抗議，但在過程後將變得更加虛弱。」並指出伊朗菁英仍顯得團結，且缺乏有組織的反對派。

