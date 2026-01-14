伊朗示威升溫釀2000死！ 川普喊話「奪回政權、救兵在路上」

伊朗當局13日首度承認，全國示威活動已經造成約2000人死亡，不過有當地媒體估計，死亡人數可能已經破萬，美國總統川普（Donald Trump）13日在社群平台發文，喊話民眾繼續抗爭、接管國家機構，還表示援助已經在路上，似乎越來越傾向武力介入；歐洲多國也召見伊朗大使，譴責當局手段殘酷，令人無法容忍。

川普對伊朗動武？外媒：美軍無大規模集結跡象

川普介入伊朗態度越來越強硬，13日在社群平台發文，呼籲伊朗示威者「接管國家機構」、記下施虐者的名字，更透露援助正在路上，重申若殺害示威者將付出「巨大代價」。

川普日前才表示「外交」是介入首選，如今宣布取消跟伊朗官員所有會議，還公開向民眾喊話，媒體推測可能跟死亡人數暴增有關，伊朗官媒13日罕見報導，有大量民眾跟安全部隊喪命。

川普在聽取更新後的伊朗行動選項，似乎愈來越可能武力介入，不過外媒指出，伊朗周遭並未出現美軍大規模集結跡象。美國駐以色列大使也表示，目前為止沒聽到美國準備軍事行動。

川普打臉伊朗：不見官員 德總理預言「幾週內政權垮台」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，當局從以伊12天戰爭汲取經驗，已經做好準備，外交部發言人則強調，美國跟伊朗持續透過川普特使、瑞士等中介傳遞訊息，溝通管道順暢。

伊朗血腥鎮壓引爆國際怒火，英國、荷蘭、西班牙等國召見伊朗大使，法國外長也致電伊朗外長，譴責當局殘暴殺害民眾，德國總理梅爾茨更說「我們正目睹伊朗政權的最後幾天或幾周」。

伊朗貿易夥伴「連坐關稅25%」 中國：堅定捍衛權益

不過川普對伊朗貿易夥伴祭出25%連坐關稅，也引發反彈，中國重申關稅沒有贏家，將堅定捍衛自身的合法權益。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

