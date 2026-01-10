伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死、2311人遭捕 傳美軍機自德國急飛中東
總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）彙整公民回報與媒體報導，於9日指出，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動在過去13天內，已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕，抗議活動遍及31個省分、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動，仍在持續。
值此時機敏感之際，外傳一架美軍C-17戰略運輸機，正從德國飛往中東，被懷疑美國可能會介入伊朗人民反政府的抗議行動。
伊朗安全部門也明顯升高對群眾抗議行動的應處作為，傳出已開始發射實彈、施放催淚瓦斯、與使用霰彈槍等情況，司法機關也對抗議民眾發出明確的法律威脅。
此外，有跡象顯示伊朗機場有部分國際航班受阻或返航，以及多國政府發布針對前往伊朗的官方旅遊警示。
特別值得注意的是在Ｘ平台上經常分享軍事消息的已認證帳號 NSTRIKE@NSTRIKE1231 發文指出，一架美國空軍C-17戰略運輸機，正從德國飛往中東地區。文中直指美軍此一動向，可能顯示美國正在準備對伊朗發動大規模攻擊。因此，美國已開始使用大型運輸機，將彈藥與其他軍事裝備運往區域基地。
（責任主編：莊儱宇）
