伊朗示威升溫、美國「擒首」戰略嚇阻 陳冠廷：國際局勢有關鍵變化 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對伊朗近日示威抗議持續升高，民進黨立委陳冠廷今（13）日表示，伊朗目前面臨的局勢，已呈現內政動盪、經濟惡化與安全體系受挫同時發生，政權穩定性正快速下滑。他分析指出，各地抗議行動已從街頭示威，升高為與安全部隊正面對峙，甚至出現衝突，顯示政權對社會的控制能力正在削弱，基層體系承受高度壓力，局勢仍持續延燒。

陳冠廷表示，從先前以色列與伊朗的衝突可以清楚看到，伊朗在防空、雷達與情報體系上暴露出嚴重漏洞。以色列精準運用高科技武器與情報能力，對伊朗造成強烈震撼，也讓外界重新評估伊朗長期對外展示的軍事能力。他分析說明，這樣的狀況同樣反映在委內瑞拉事件上。美軍在相關行動中順利進出，委內瑞拉所部署的雷達與防空設備未能有效反應，顯示相關裝備並未發揮預期效果，也引發外界對背後供應體系的質疑。

陳冠廷指出，值得注意的是，馬杜洛在被拘捕前數小時，才剛接見中方代表團，但美方如此規模的行動，事前卻未被相關國家掌握，這代表地方情報體系可能出現重大失靈，對威權政權而言，是相當嚴重的警訊。而無論是在伊朗或委內瑞拉，中共與俄羅斯都未能有效回應美國的行動，這對相關國家的國際形象與戰略布局，都造成實質衝擊。

「這類行動對中國而言，產生一種清楚的示範效果。」陳冠庭分析，中共長期試圖將影響力延伸至拉丁美洲，但在關鍵時刻卻無法提供實質支撐，勢必讓區域內國家重新評估風險，部分國家可能選擇拉開距離，逐步回到與美國更緊密的關係。

陳冠廷強調，這對中國的國際戰略，影響不只是一個地區，而是整個棋局的重新洗牌。一方面削弱其在特定區域的影響力，另一方面也打亂原本的戰略部署。特別是美國這類行動並非偶發，而是有其一貫邏輯；從歷史經驗來看，美方往往優先處理不具核武能力、但高度依賴威權統治的國家，透過行動建立清楚訊號，對其他潛在對象形成壓力。

最後，陳冠廷表示，2026年一開始，國際局勢已出現多起關鍵變化，也再次提醒中國正視自身內部狀況。當經濟下行、社會不穩定、對外支撐能力受限，同時發生時，對外冒進的空間將明顯縮小，相關前例已在國際社會清楚呈現。

照片來源：翻攝自陳冠廷臉書

