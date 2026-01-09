即時中心／徐子為報導



高齡86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今（9）天在國營電視台轉播的演說中堅稱，縱然他被「暴徒」和「破壞分子」抗議，該伊斯蘭共和國「絕不會退讓」。





據了解，這是這波示威浪潮自從3日升級以來，哈米尼首度對該事件表態，他還暗示，伊朗執政當局將對示威者祭出嚴厲打擊手段。



他說，美國總統川普雙手「沾滿超過1000名伊朗人的鮮血」。他向支持者時說：「昨晚在德黑蘭，一群暴徒為取悅美國總統而破壞一棟屬於國家、屬於人民自己的建築。」而台下的男、女支持者齊聲高喊「美國去死」口號。



哈米尼宣示：「每一個人都知道，數以十萬計英勇烈士的鮮血換來這個伊斯蘭共和國的政權，不會對破壞分子有所退讓。」



針對這場中產階級發起的抗爭升級，川普昨深夜表示，「推翻那個政權的熱情令人難以置信」，並警告稱，如果伊朗當局殺害抗議群眾，「我們將會對他們非常嚴厲打擊，我們已經準備好這麼做」。





原文出處：快新聞／伊朗示威升級！伊朗最高領袖揚言絕不對「暴徒」退讓 反嗆川普管好自己國家

