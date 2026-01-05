伊朗示威已12死 川普撂狠話：若再添傷亡將遭美「嚴厲打擊」

伊朗近日因經濟困境爆發的反政府示威潮進入第2週，當地時間4日再傳出抗議民眾與安全部隊發生致命衝突。官方統計，迄今已造成至少12人死亡。美國總統川普同日警告，若再有更多抗議者喪生，伊朗將遭到美國「非常嚴厲的打擊」。

川普4日在空軍一號上回答記者提問。（圖／路透社）

根據《法新社》與《FRANCE 24》，川普4日在總統專機空軍一號上告訴記者，「我們正密切關注局勢。如果他們像過去一樣開始殺人，我認為他們將遭到美國非常嚴厲的打擊」。川普此番發言正值美國執行逮捕伊朗盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）行動的隔日。

官方統計指出，自去年12月28日首都德黑蘭商家罷市掀起示威以來，已有包含安全部隊成員在內的至少12人喪生。《法新社》基於官方公告和媒體報導進行統計，示威活動已擴散至該國31個省中的23個省，並影響至少40個城市。

這是伊朗自2022年至2023年因阿米尼（Mahsa Amini）在拘留期間死亡而引發的抗議運動以來，伊朗規模最大的示威活動。阿米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定而被逮捕。

1月1日，伊朗洛雷斯坦省（Lorestan），警察局外起火燃燒，抗議者高喊口號。（圖／路透社）

人權組織「Hengaw」指出，伊斯蘭革命衛隊3日在西部伊拉姆省（Ilam）馬萊克沙希（Malekshahi County）向抗議群眾開火，造成4名庫德族人死亡。該組織表示正在查證另有2人喪生的消息，並稱數十人受傷。該組織同時指控當局突襲醫院，企圖奪走抗議者的遺體。

非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）證實稱，安全部隊在馬萊克沙希攻擊抗議活動後，導致4人死亡與30人受傷。該組織表示，哀悼者在死者葬禮高喊反政府及反最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的口號。上述組織都發布疑似血跡斑斑屍體躺地的畫面，已獲《法新社》查證。

伊朗媒體則稱，一名安全部隊成員在與「暴徒」的衝突中喪生，這些人試圖衝進警察局，2名「襲擊者」被擊斃。

根據監測組織「人權活動人士新聞社」（HRANA），過去一週至少有582人被捕。「Hengaw」表示，幾乎所有死者都來自少數民族，主要是庫德族和盧爾族（Lors）。

報導稱，這些抗議活動對現年86歲、掌權超過36年的最高領袖哈米尼構成新挑戰。伊朗去年6月與以色列進行了12天的戰爭，核設施遭破壞，安全精英關鍵成員喪生。面對經濟困境壓力，政府發言人穆哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）4日向國營電視台表示，未來4個月民眾每月將獲得相當於7美元的補助金。

