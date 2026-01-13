伊朗示威已2千死！德總理：他們只剩下幾週

▲伊朗示威遭官方血腥鎮壓。圖為抗議民眾焚燒伊朗最高領袖哈米尼圖片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威蔓延全國，伊朗安全部隊血腥鎮壓行動持續升級，已達到如同大屠殺的程度，屍袋擺滿醫院和太平間，連戶外都堆滿。伊朗官員首度透露，在抗議活動中已有約2000人死亡，包含安全人員。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）更語出驚人稱，伊朗政權只剩下最後幾天或是幾個禮拜。

根據路透報導，一名伊朗官員於週二表示，在伊朗的抗議活動中，已有約2000人死亡。這是當局首度承認在暴力鎮壓為期兩週的全國性示威中，造成許多人死亡。該名官員稱「恐怖分子」是造成抗議者和安全人員身亡的幕後黑手，然而，官員並未提供具體傷亡詳情。

伊朗示威活動是由全國的惡劣經濟環境所引發，也是伊朗統治者三年來面臨的最大內部挑戰。與此同時，在經歷去年以色列與美國的打擊後，伊朗正承受日益加劇的國際壓力。美國總統川普周一宣布對任何與伊朗進行貿易的國家徵收 25% 的進口關稅。同時，為懲罰伊朗的血腥鎮壓，軍事行動仍在考慮方案之內。

德國總理梅爾茨13日突表示，全球正在見證伊朗政權的垂死掙扎，更稱伊朗政權只剩下最後幾天或是幾個禮拜；他強調，「當一個政權維繫統治只剩下暴力一途，實際上就已經走到了盡頭；如今人民正在奮起，對抗這樣的政權」。但他並未詳述此預測是基於情報消息還是其他評估。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）駁斥了梅爾茨的言論，反批德國雙重標準，並稱梅爾茨的聲譽已摧毀殆盡。

總部位於美國的人權組織 HRANA 表示，截至週一晚間已有 10,721 人被捕。路透無法獨立證實這些數據。人權組織表示已確認數百名死者的姓名；而伊朗境外的反對派組織則稱，死亡人數遠高於伊朗官員週二預估的 2,000 人。

