伊朗示威已538人喪生逾萬人被捕 政府也號召上街「譴責美國以色列」

伊朗示威已538人喪生。圖為英國倫敦週日也舉行聲援伊朗示威者的集會，有示威者焚燒伊朗最高領袖哈米尼的肖像照。路透社



伊朗全國反政府示威已持續逾兩週，人權組織週日（1/11）表示，當局鎮壓示威的行動已逾500人喪生；另有逾萬人遭拘捕。伊朗當局揚言，若美國打擊伊朗，美軍基地與船艦也將成為合法攻擊目標。

路透社、美聯社報導，總部位在美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）統計，自12月28日伊朗示威爆發以來，共計538人喪命，包括490名抗爭者及48名安全部隊人員。

1月10日出現在網路的伊朗第二大城馬什哈德的大規模示威畫面。路透社

HRANA透過伊朗境內社運人士提供的消息，近年在伊朗多次示威中提供準確資訊。伊朗政府並未提供官方數據。

伊朗當局自上週四起切斷全國網路，令境內資訊傳播困難。不過上週六仍有示威畫面在社群媒體流傳，顯示群眾在夜晚大規模示威，高喊口號。影片中，有男子描述示威人海「看不到盡頭」。

身在海外的示威聲援者擔心，資訊封鎖讓伊朗安全部門的強硬派更有恃無恐，可能展開更血腥的鎮壓手段。週日清晨，示威者已再次湧上首都德黑蘭以及全國第二大城麥什赫德（Mashhad）街頭。

伊朗民眾在反伊斯蘭政府示威中，揮舞代表先前巴勒維政府的「獅子太陽旗」。翻攝Ｘ

美國總統川普（Donald Trump）對示威者表達支持，在社群媒體發文稱：「伊朗正渴望自由，或許已是前所未有的程度。美國已準備好提供協助！」

美國官員透露，川普將於週二與官員討論針對伊朗的選項。伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）週日已警告美國勿「誤判形勢」，揚言若美國攻擊伊朗，以色列及美國基地與船艦也將成伊朗攻擊目標。

自1979年伊斯蘭革命後執政至今的伊朗神權政府，週日則宣布為示威中喪生的安全部隊「烈士」舉國哀悼三天，並指控美國以色列煽動民眾示威。伊朗政府呼籲支持政府的民眾週一（1/12）走上街頭，「譴責美國與以色列領導的恐怖份子行動」。

這波遍及全伊朗31省的示威，源於伊朗里亞爾幣值大跌，民生物資價格飆升，且整體經濟不振，政府難以立即化解民眾不滿。伊朗當局則指責歸咎於

