伊朗示威席捲全境訴求推翻獨裁者統治！矢板明夫：下一個就是中國

中國領導人習近平在伊朗會見伊朗最高領袖哈米尼。 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，抗議活動迄今已近兩週。伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國。德黑蘭當局加強鎮壓且境內通訊受阻，各地示威活動仍未平息。對此，資深媒體人矢板明夫直言，把「反美」當成國策的獨裁政權一個接一個陷入危機。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。

矢板明夫在臉書發文寫道：「這幾天，伊朗局勢再度動盪，抗議、鎮壓、經濟惡化，讓人產生一種強烈的歷史感，伊朗真的正在走向變局。再次印證了幾句老話『獨裁者不會長久』、『多行不義必自斃』。放眼這一兩年，世界出現了一個非常明顯的趨勢，那就是，把『反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。」

矢板明夫表示，哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在輪到伊朗承受全面壓力。這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。

矢板明夫提到：「大約10年前，我曾經和一位中國外交官聊天，他自信地說：『我們的朋友遍天下。如果真把我們惹急了，就鼓勵俄羅斯、北韓、古巴、委內瑞拉、敘利亞、哈馬斯、真主黨，全世界的反美勢力一起跟美國搗亂。』當時聽來氣勢十足，但今天回頭看，那真是一個巨大的誤判。」

矢板明夫指出：「那些所謂的『朋友』，如今不是被戰爭吞噬，就是被制裁壓垮，剩下的也只是在勉強維持。獨裁政權彼此之間並非真正的盟友，而是一群被現代世界拋下的失敗者抱團取暖。它們沒有經濟活力、沒有科技實力，也沒有制度吸引力，只能靠對內高壓、對外反美來維持存在感。」

矢板明夫續指：「川普上台後，對這些政權的態度更直接、更強硬，制裁施壓力度明顯加大，逼這些政權面對自身長期累積的腐敗與脆弱，確實加速了它們的衰敗。伊朗現在正在承受這種結果。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。下一個會是誰？從今天的趨勢來看，答案越來越清楚，就是中國。」

