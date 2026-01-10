伊朗示威席捲全境 訴求推翻神職統治

記者潘紀加／綜合報導

英國《衛報》10日報導，伊朗大規模示威已遍及全國31省，德黑蘭當局日前切斷網路和通訊系統，並揚言擴大鎮壓行動，引發國際社會關切。隨著示威持續，美國情報圈也重新評估伊朗神職政權垮臺的可能性。

全國斷網 疑掩蓋鎮壓

報導指出，因經濟動盪引發的伊朗反政府抗議活動9日進一步擴大，首都德黑蘭、東部城市麥什赫德、北部的大不里士及聖城科姆等多地，集結大批示威人潮，部分群眾高喊「推翻伊朗統治階層」，並有政府機關建築、地鐵站、銀行等目標遭到縱火。抗議者與安全部隊的暴力衝突從未停歇，至今已有至少65人死亡、數千人遭拘留。

廣告 廣告

伊朗最高領袖哈米尼9日矢言「絕不退讓」，指控這是「外國勢力煽動」所致；該國司法部則稱，將對示威者祭出嚴厲懲罰。由於伊朗當局8日切斷全國網路和通訊，疑為掩蓋鎮壓行動，引發侵犯人權和違反國際法的疑慮。

美重估伊朗變天可能性

英法德9日發表聯合聲明，譴責伊朗當局暴力鎮壓行為，敦促保持克制；美國總統川普則表示伊朗已陷入「大麻煩」，再次警告若伊朗採取大規模暴力行動，美方不排除發動「強力打擊」。

美國情報單位先前評估，此次示威規模與動能，不足以挑戰伊朗神職政權穩定性，但隨著情勢惡化，美方已展開重新評估。伊朗2022年因22歲女子艾米尼疑未戴好頭巾，被道德警察逮捕，隨後在羈押期間死亡，引爆全國抗議潮，婦女也走上街頭焚燒頭巾表達憤怒。當時雖一定程度削弱神職政權，但未導致其垮臺。

值得注意的是，1979年伊朗伊斯蘭革命推翻君主制政體，當時被推翻的巴勒維國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）8日在國外聲援抗議行動，並呼籲美國緊急介入。此外，隨著伊朗各大城市不斷出現大規模集會，他於10日呼籲民眾不僅應走上街頭，更要準備占領各大城市中心。

伊朗示威蔓延全境，抗議群眾與政府當局的暴力衝突持續擴大。（達志影像／美聯社）

哈米尼暗示對示威者祭出嚴厲打擊，引發關切。（達志影像／歐新社資料照片）