伊朗示威延燒百城！45死2200人被捕 政權進入危機模式

伊朗近期爆發自2009年「綠色革命」以來最大規模的反政府示威潮，起因於伊朗貨幣里亞爾重貶、物價飆升導致民眾生活困難，抗爭火線從首都德黑蘭延燒至超過100個城市與鄉鎮，遍及全國31省，民眾怒吼「處死哈米尼」，並撕毀國旗象徵，場面罕見激烈。

根據《英國廣播公司》（BBC）與《路透社》綜合報導，德黑蘭與第二大城馬什哈德8日晚間出現大規模示威，群眾高喊要求推翻最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），並呼籲流亡海外的前國王之子禮薩．巴列維（Reza Pahlavi）回國。部分畫面中，示威者拆除監視設備，也有零星衝突與縱火情形。

根據報導，大批伊朗民眾近日在首都德黑蘭以及馬什哈德、伊斯法罕、塔布里茲等多座城市走上街頭，規模被外界視為近年來反對伊斯蘭神權體制最廣泛的一波行動。人權團體指出，抗議已蔓延至全國31個省、超過100個城市與城鎮。

《路透社》指出，這波抗議已進入第12天，起因為伊朗貨幣里亞爾持續重貶，引發物價飛漲與民生困境。抗爭最初由德黑蘭大市集商人發起，隨後吸引大量年輕人加入，參與者以年輕男性為主，與2022年馬赫薩．艾米尼（Mahsa Amini）事件期間女性主導的示威型態有所不同。

多名受訪民眾向外媒表示，他們不滿政府將重心放在核計畫與區域衝突，而忽視民生與自由。示威現場頻繁出現「不要加薩，不要黎巴嫩，我要伊朗」等口號，顯示民眾對外交優先順序的強烈反彈。

美國人權組織「人權行動者新聞機構」（HRANA）統計，至今至少有34名示威者與8名安全人員喪生，另有超過2200人遭到逮捕；挪威組織「伊朗人權」（IHR）則估計死亡人數至少45人，其中包含多名兒童。BBC表示，已確認22名死者身分，而伊朗官方則通報6名安全人員死亡。

隨著示威擴大，網路監測組織NetBlocks通報，伊朗於8日起出現全國性網路中斷，並延續至隔日。該組織指出，此舉發生在政府加強數位審查之際，嚴重影響民眾在關鍵時刻對外溝通。

分析人士指出，當前動盪已不僅是經濟抗議，更反映出年輕世代與神權統治之間的深層裂痕。美國中東研究所伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，「崩潰的不只是貨幣，而是信任本身」，政權面臨的是一場合法性危機。

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）呼籲安全部隊在面對和平抗議時保持克制；最高領袖哈米尼則表示應與示威者對話，但同時強調要對「暴亂者」採取行動。美國總統川普則再度警告，若伊朗當局對示威者使用致命武力，美方不排除採取行動。

外界普遍認為，這波抗議是自2022年以來最嚴重的一次社會動盪，也再次突顯伊朗在高通膨、制裁壓力與政治控制下所累積的深層危機。

