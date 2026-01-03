伊朗示威延燒 川普與德黑蘭高官隔空放話互嗆

（中央社杜拜2日綜合外電報導）在美國於去年6月轟炸伊朗核設施後，兩國緊張關係持續升級。隨著抗議活動席捲伊朗部分地區，美國總統川普和伊朗高階官員今天相互隔空放話。

美聯社報導，這場示威活動部分起因於伊朗貨幣里亞爾（Rial）的崩盤，但群眾喊出的反政府口號已日益增加。示威引發的暴力事件至今已造成至少7人喪生。

目前已進入第6天的抗議活動，是自2022年22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）在警方拘留期間死亡、引發全國性示威以來，伊朗規模最大的一次。

然而，目前的示威尚未遍及全國，激烈程度也不如艾米尼之死所引發的示威。艾米尼當時因未依當局規定佩戴頭巾而被拘留。

川普最初在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，警告伊朗如果「暴力殺害和平示威者」，美國「將會來解救他們」。

川普寫道：「我們子彈已上膛，準備就緒。」但他並未詳細說明。

不久後，曾任伊朗國會議長、現任最高國家安全會議秘書的拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X上指稱，以色列和美國正在煽動示威活動。

他並未提供任何證據來支持這項指控，而伊朗官員在多年來的抗議活動中已多次提出這類說法。

拉里賈尼在伊朗政府封鎖的X平台上寫道：「川普應該知道，美國干預內政問題等同於在整個地區製造混亂，並摧毀美國的利益。美國人民應該知道，是川普開始了這場冒險主義行動。他們應該管好自己的士兵。」

拉里賈尼的言論可能意指美國在中東地區廣泛的軍事部署。

在以色列去年6月對伊朗發動為期12天的戰爭期間，美國攻擊了3個核設施，伊朗隨後攻擊了位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。儘管一枚飛彈擊中了一座雷達罩，但無人受傷。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體X上寫道：「偉大的伊朗人民將強力拒絕任何對他們內政的干預。同樣地，我們強大的武裝部隊已處於待命狀態，並且明確知道在伊朗主權受到任何侵犯時該瞄準何處。」

阿拉奇也表示，川普的訊息可能受到那些害怕兩國之間進行外交的人士影響，但他並未詳細說明。

據法新社報導，阿拉奇寫道：「川普今天的訊息，可能受到那些害怕外交或誤以為外交不必要的人士影響，是魯莽且危險的。」

他堅稱抗議活動大多氣氛和平，並指出美國領導人自己也在美國城市部署國民兵（National Guard）。

一位不願透露姓名以討論敏感軍事計畫的美國官員表示，在川普發布關於伊朗的貼文後，美國在中東的部隊規模或戰備狀態並沒有出現重大改變。（編譯：李佩珊）1150103