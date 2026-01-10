伊朗示威持續！美國務卿跨海聲援抗議民眾

▲伊朗大規模示威持續延燒，即使當局切斷網路依舊無法阻擋群眾走上街頭抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自上月底開始爆發大規模示威，之後抗議浪潮持續延燒，局勢不斷升高，即使伊朗當局採取中斷網路的管控措施，在社群網路上仍可看到許多抗議現場畫面。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已將抗議活動定性為「外國敵人」的陰謀，預示著鎮壓手段將益趨嚴厲。美國國務卿盧比奧今（10）日在X發文聲援抗議群眾，川普昨日與石油公司領導人會面時，也有談到伊朗局勢，稱「伊朗麻煩大了」，強調將會繼續密切關注事態發展。

綜合外媒報導，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HumanRights Activists News Agency,HRANA）指出，伊朗這波示威活動已造成65人死亡、2000多人遭逮捕，而總部位於挪威的伊朗人權非政府組織（IHRNGO）也指出抗議活動已造成51人喪生，且遍及伊朗31個省份、至少有100個城市的民眾走上街頭。

不過，由於伊朗已經切斷網路，當地對外通訊變得困難，因此這些死傷規模的估計難以核實，但可以確定的是，抗議浪潮並沒有平息。

當地民眾的怒火難以阻擋

這波抗議浪潮自12月28日起，從首都德黑蘭的市場商家率先爆發怒火，最初是由於伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元大幅貶值，導致民眾難以負擔基本生活用品。但是隨著抗議運動擴大，焦點很快從對經濟的不滿，進一步升級成反政府、反神權制的全面怒火。

還有當地民眾告訴《CNN》，當局切斷網路想要讓局勢降溫是「適得其反」，因為這引發了更廣泛的不滿，且導致許多人可能出於無聊而走上街頭參與抗議活動。

伊朗當局態度依舊強硬

哈米尼昨日在公開談話中，怒斥抗議者是受到川普指使，毀掉自己的國家只為了「讓另一個國家的總統高興」，警告德黑蘭絕不容忍有人充當「外國人的傭兵」來顛覆自己的國家。

伊朗革命衛隊今日也發表聲明，強調會捍衛1979年伊斯蘭革命的成果，並將此稱作不可逾越的「紅線」。伊朗軍方今日則表示，軍隊將在抗議活動中維護國家利益、戰略基礎設施和公共財產，並呼籲民眾保持警惕，小心「外部敵人的陰謀」。

美國的態度

美國國務卿盧比奧今日在X發文，說美國將與勇敢的伊朗人民站在一起。川普昨日與石油公司領導人會面時，也有談到伊朗局勢，稱「伊朗麻煩大了」，強調將會繼續密切關注事態發展。

川普重申先前發出的警告，那就是如果伊朗當局殺害抗議民眾，「我們將介入，我們將狠狠打擊他們的要害」。不過川普也補充說，這並非意味著美軍將派出地面部隊前往伊朗。

外界關注這次大規模示威是否會讓伊朗神權統治垮台，不過，英國前駐伊朗大使加斯（Simon Gass）接受《BBC》訪問時表示，「真的不應該操之過急」去討論政權更迭的問題，因為伊朗國內缺乏有組織的反對派，沒有人能夠提出替代現有政權的方案，「沒有群眾可以團結起來支持的對象」。流亡海外的末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）在伊朗國內同樣充滿爭議，許多改革派不願意支持巴列維復辟王室的願景。

