伊朗示威擴大 路透：以色列高度戒備美國可能介入

（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）伊朗當局正面臨多年來最大規模反政府示威，3名以色列知情消息人士透露，以國對美方可能介入伊朗局勢抱持高度戒備。此外，伊朗表示已警告華府，將對任何攻擊採取報復行動。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）近日一再揚言介入伊朗局勢，並警告德黑蘭當局勿對示威者動用武力。川普昨天指出，美國已「準備好提供協助」。

這些消息人士參與了以色列政府週末召開的安全會議，但未進一步說明以方高度戒備的具體措施。

根據一名以色列消息人士，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天通話討論了美國介入伊朗的可能性；一名美國官員也證實此事，但未透露兩人商談內容。

抗議浪潮席捲伊朗之際，以色列目前未顯露打算介入的意向。

尼坦雅胡在「經濟學人週刊」（Economist）本月9日刊出的專訪中強調，如果伊朗試圖襲擊以色列，將面臨嚴重後果。他並間接談及伊朗國內示威，「至於其他方面，我認為應該觀察伊朗境內正發生什麼事」。

此外，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）告訴國會，伊朗今天已警告川普，美國若發動任何攻擊，德黑蘭將視以色列及區域內美軍基地為「合法目標」並展開報復反擊。（編譯：洪培英）1150111