伊朗示威死亡數據報已超2000 特朗普宣稱「援助要來了」
人權組織稱，伊朗安全部隊鎮壓抗議活動造成逾2,000人死亡，美國總統特朗普（Donald Trump；川普）承諾援助「要來了」。
總部設在美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，儘管伊朗實施網絡封鎖，過去17天已確認1850名抗議者、135名政府關聯人士、九名無辜平民以及九名兒童遭到殺害。
一名伊朗官員亦對路透社稱死亡人數達2000人，但將責任歸咎於「恐怖分子」。
特朗普將於星期二（1月13日）晚間出席有關伊朗的會議，並承諾取得「準確」的死亡數據。
特朗普在返回白宮途中對記者表示：「看起來死亡相當嚴重，但我們尚未確定。」
他補充，一旦掌握數字，「我們會採取相應行動」。
稍早時，特朗普在其社交平台Truth Social上撰文，警告伊朗當局將為殺戮「付出巨大代價」，並呼籲民眾「繼續抗議」。
他補充說：「我已取消與伊朗官員的所有會面，直到對抗議者的愚蠢殺戮停止。援助要來了。MIGA！！！」文中使用了在美伊朗反對派口號「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）的縮寫。
特朗普正考慮軍事及其他選項應對鎮壓，並已宣布對任何與伊朗開展貿易的國家徵收25%關稅。
據報導，抗議活動已蔓延至伊朗31個省份的180個城市和城鎮，起因是貨幣貶值及生活成本飆升，隨後迅速擴大為政治改革訴求，成為自1979年伊斯蘭革命以來對神權體制最嚴峻的挑戰之一。
抗議在上星期四（1月8日）急劇升級，當局以致命武力鎮壓，並幾乎全面切斷網絡和通訊服務。
「人權活動者通訊社」星期二（1月13日）下午表示，除已確認至少2003人死亡外，還在審核另外779起死亡報告。副主任斯凱勒·湯普森（Skylar Thompson）告訴美聯社：「我們感到震驚，但仍然認為這個數字偏於保守。」
另一個總部位於挪威的組織「伊朗人權」（IHR）則稱，已確認至少734名抗議者遭殺害。其主任馬哈茂德·阿米里—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）告訴法新社，數據「僅基於不到半數省份及不到10%醫院的資訊」，並補充說「實際死亡人數可能達數千人」。
路透社報導，匿名伊朗官員將死亡人數估計為約2000，但未提供明細，並稱「恐怖分子」應對抗議者及安全部隊人員之死負責。
包括BBC在內的國際媒體無法進入伊朗採訪，血腥鎮壓的真實規模難以判斷。
然而，星期日（11日）上傳到互聯網的影片顯示，民眾在德黑蘭卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Centre）尋找親人遺體。BBC在畫面中數到至少180具被裹屍布或屍袋包裹的遺體，星期一（1月12日）另一段影片顯示約50具屍體。
「我的朋友到那找他的兄弟，結果忘了自己的悲傷。」一名活動人士星期一告訴BBC波斯語網。
「他們把各個街區的屍體堆在一起，像是薩達巴德（Saadatabad）、納茲阿巴德（Naziabad）、薩塔坎（Sattarkhan），你只能到自己的地址那一堆去找。你無法想像暴力程度。」
據報導，德黑蘭的醫院也因傷亡人數過多而不堪重負。倫敦的伊朗籍腫瘤學專家沙赫拉姆·科爾達斯蒂教授（Prof Shahram Kordasti）星期二告訴BBC，他從德黑蘭同事收到的最後訊息稱：「大多數醫院像戰場，我們缺物資、缺血液。」
他引述其他「兩到三家醫院」的醫生稱，他們已治療數百名死傷者。
一名居住在裡海（Caspian Sea）沿岸拉什特（Rasht）的伊朗人形容這座城市已「面目全非」，並說：「到處都在焚燒。」
星期一晚間，美國國防官員告訴BBC美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS），特朗普已獲簡報，內容涵蓋遠程導彈打擊、網絡行動及心理戰等多種秘密和軍事手段。
同時，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）告訴半島電視台（Al Jazeera），伊朗準備好進行外交，但也準備好採取其他手段，包括「要是美國想再次測試軍事手段」。去年6月，美國曾在伊朗與以色列的12天戰爭中空襲伊朗核設施。
阿拉格奇還稱，政府曾與抗議者對話，但在境外操控的「經受訓練的恐怖組織」滲透示威並攻擊安全部隊後被迫採取行動。
他的言論與最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）星期一在全國各地由國家組織的集會上所發表的講話一致，後者稱「已挫敗外國敵人企圖由國內傭兵執行的計劃」。
英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）星期二召見伊朗大使，抗議她所稱的「對伊朗抗議者的殘酷屠殺」。
聯合國人權事務高級專員辦事處表示，高級專員沃爾克·圖爾克（Volker Türk）敦促伊朗當局立即停止對和平抗議者的一切暴力和鎮壓。
圖爾克還表示，將抗議者標籤為「恐怖分子」以合理化暴力是不可接受的。他還指出，伊朗官員暗示可能對抗議者使用死刑的言論「極度令人擔憂」。
伊朗司法總長莫赫塞尼·埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）星期一表示，參與動亂者將「受到嚴厲處置」。檢察官稱部分人將被控「與真主為敵」罪，這是一項可判死刑的國家安全罪名。
據人權活動者通訊社統計，動亂期間已有超過16780名抗議者被捕。
據家屬及總部位於挪威的庫爾德族人權組織Hengaw稱，一名26歲男子上星期四被拘留後，已在極短時間內被判死刑。法院僅用兩天就下達死刑判決，並告知家屬他將於星期三（14日）被處決。
Hengaw的阿瓦亞爾·謝基（Awyar Shekhi）告訴BBC：「我們從未見過案件進展如此迅速。政府正用盡一切手段壓制民眾並散播恐懼。」
特朗普星期二稍晚接受CBS採訪時表示，若伊朗當局開始絞死抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」。「如果他們絞死抗議者，你將看到一些事情⋯⋯我們會採取非常強硬的行動。」
圖爾克也要求伊朗當局恢復完整的網絡及通訊服務。
據監測機構NetBlocks稱，伊朗網絡封鎖已超過120小時，儘管星期二部分國際電話接通。
一名靠星鏈（Starlink）衛星服務上網的德黑蘭居民告訴BBC波斯語網，街區「每個路口都有檢查站」，安全部隊檢查車輛及乘客手機。
近日抗議的新影片也陸續出現，BBC波斯語網已驗證其中拍攝於中部城市阿拉克（Arak）及西部城市大不里士（Tabriz）、烏爾米耶（Urmia）和霍拉馬巴德（Khorramabad）的片段。
在霍拉馬巴德的畫面中，槍聲響起，安全部隊與投擲石塊的抗議者爆發衝突。抗議者高喊「獨裁者去死」——指哈梅內伊，以及「禮薩國王，願你安息」——指1979年革命中被推翻的末代國王穆罕默德·禮薩·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi），其子禮薩現流亡海外。
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 230
伊朗官媒出招！首都萬人遊行挺政府畫面曝光 國會議長嗆聲：美國介入將得到「難忘的教訓」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導伊朗示威情勢逐漸升級，據傳已演變為大規模鎮壓情形，並導致多人傷亡。然而有別於西方媒體論述的全國反抗政府情形，伊朗國...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 21
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 215
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 122
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 23 小時前 ・ 15
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 12
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
批藍白提彈劾立院淪「垃圾時間」 陳培瑜：鬧劇起點就是國會擴權
立法院今（14）日舉行第1場總統彈劾案公聽會，立法院民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是「荒謬的鬧劇現場直播」。她直指藍白兩黨因為「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法將總統賴清德叫到立法院「問話」，才提出彈劾案，目的就是為了「羞辱賴總統」；她更砲轟現在的立法院是在「陪藍白立委作自由時報 ・ 55 分鐘前 ・ 3
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 18
藍白聯手7度封殺總預算！綠轟：「部分抽出」是史無前例
政治中心／綜合報導國會僵局持續！週二程序委員會藍白再挾人數優勢，第七度封殺總預算以及國防特別條例，國民黨聲稱藍白兩黨已經會商，針對新興計畫、急迫性的民生預算會抽出，讓立法院同意後動支，綠營不滿反擊，痛批所有總預算就包含新興計畫，部份抽出是史無前例。藍綠黨團有備而來，出動手版，程序委員會再槓國防特別條例，以及總預算案，藍白挾人數優勢第七度封殺，雙方發言唇槍舌戰！立委（國）羅智強：「按照預演算法，有沒有提新增計畫，請立法院同意，（藍白）兩黨已經在會商，針對新增計畫急迫性的民生預算，我會提出來。」立委（民）沈伯洋：「我們所有的總預算包含新興計畫，包含原來的計畫但是有新增的金錢，在去年八月就已經提出了，沒有說什麼新興計畫，還要再另外提出的，這是史無前例的要求。」立委（國）羅智強：「賴清德踩國軍，軍人欠薪第十三天，把所有的預算審查的問題，全部推給在野黨。」立委（民）沈伯洋：「我告訴大家，國民黨完全執政的時候，八年幫國軍加了一次，我們現在完全執政八年之後到現在，加起來，九年總共加了四次，到底是誰在欺負軍人。」程序委員會發言藍綠隔空互槓。（圖／民視新聞）國民黨團再拿軍人加薪當擋箭牌，打算「挑菜式」審總預算，讓沈伯洋看不下去，反問國民黨執政時又加薪幾次？更別說緊要關頭，民眾黨團總召黃國昌人還在國外，明明國防條例付委可以實質審查，卻捨進求遠，跑到美國談軍購。立委（民）沈伯洋：「現在不進入國防外交委員會就算了，還可以出國審，出國討論國防，藍白現在是不敢審國防預算，一旦審了之後大家在直播，就會看到他們在砍國防預算的嘴臉，看到他們在欺負軍人的嘴臉。」立委（民）范雲：「民眾黨不要捨近求遠，華府資深人士說，美方希望民眾黨，屏除黨派歧見，在國防及安全事務上，展現台灣一致對外，請不要再阻擋總預算，跟我們的國防預算特別條例。」若真如傳言，就不知道民眾黨是否聽進美方建言，不過程委會總預算及國防特別條例沒過，倒是總統彈劾案議程已經確認，確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢，但元旦談話賴總統早就表明態度。統彈劾案議程已經確認確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢。（圖／民視新聞）總統賴清德（1.1）：「不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算，卻把時間浪費在這裡。」當時總統連喊三次浪費時間，但在野依舊排訂時間，14、15日彈劾公聽會先登場，勢必再掀論戰！原文出處：藍白聯手7度封殺總預算！綠轟：「部分抽出」是史無前例 更多民視新聞報導藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選民視影音 ・ 18 小時前 ・ 2
揭穿政治承諾的謊言
近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3