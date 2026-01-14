伊朗示威死亡數據報已超2000 特朗普宣稱「援助要來了」

星期一，德黑蘭的親政府集會上能看到全副武裝的保安部隊人員戒備。 [Reuters]

人權組織稱，伊朗安全部隊鎮壓抗議活動造成逾2,000人死亡，美國總統特朗普（Donald Trump；川普）承諾援助「要來了」。

總部設在美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，儘管伊朗實施網絡封鎖，過去17天已確認1850名抗議者、135名政府關聯人士、九名無辜平民以及九名兒童遭到殺害。

一名伊朗官員亦對路透社稱死亡人數達2000人，但將責任歸咎於「恐怖分子」。

特朗普將於星期二（1月13日）晚間出席有關伊朗的會議，並承諾取得「準確」的死亡數據。

特朗普在返回白宮途中對記者表示：「看起來死亡相當嚴重，但我們尚未確定。」

他補充，一旦掌握數字，「我們會採取相應行動」。

稍早時，特朗普在其社交平台Truth Social上撰文，警告伊朗當局將為殺戮「付出巨大代價」，並呼籲民眾「繼續抗議」。

他補充說：「我已取消與伊朗官員的所有會面，直到對抗議者的愚蠢殺戮停止。援助要來了。MIGA！！！」文中使用了在美伊朗反對派口號「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）的縮寫。

特朗普正考慮軍事及其他選項應對鎮壓，並已宣布對任何與伊朗開展貿易的國家徵收25%關稅。

據報導，抗議活動已蔓延至伊朗31個省份的180個城市和城鎮，起因是貨幣貶值及生活成本飆升，隨後迅速擴大為政治改革訴求，成為自1979年伊斯蘭革命以來對神權體制最嚴峻的挑戰之一。

抗議在上星期四（1月8日）急劇升級，當局以致命武力鎮壓，並幾乎全面切斷網絡和通訊服務。

「人權活動者通訊社」星期二（1月13日）下午表示，除已確認至少2003人死亡外，還在審核另外779起死亡報告。副主任斯凱勒·湯普森（Skylar Thompson）告訴美聯社：「我們感到震驚，但仍然認為這個數字偏於保守。」

另一個總部位於挪威的組織「伊朗人權」（IHR）則稱，已確認至少734名抗議者遭殺害。其主任馬哈茂德·阿米里—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）告訴法新社，數據「僅基於不到半數省份及不到10%醫院的資訊」，並補充說「實際死亡人數可能達數千人」。

路透社報導，匿名伊朗官員將死亡人數估計為約2000，但未提供明細，並稱「恐怖分子」應對抗議者及安全部隊人員之死負責。

包括BBC在內的國際媒體無法進入伊朗採訪，血腥鎮壓的真實規模難以判斷。

然而，星期日（11日）上傳到互聯網的影片顯示，民眾在德黑蘭卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Centre）尋找親人遺體。BBC在畫面中數到至少180具被裹屍布或屍袋包裹的遺體，星期一（1月12日）另一段影片顯示約50具屍體。

「我的朋友到那找他的兄弟，結果忘了自己的悲傷。」一名活動人士星期一告訴BBC波斯語網。

「他們把各個街區的屍體堆在一起，像是薩達巴德（Saadatabad）、納茲阿巴德（Naziabad）、薩塔坎（Sattarkhan），你只能到自己的地址那一堆去找。你無法想像暴力程度。」

據報導，德黑蘭的醫院也因傷亡人數過多而不堪重負。倫敦的伊朗籍腫瘤學專家沙赫拉姆·科爾達斯蒂教授（Prof Shahram Kordasti）星期二告訴BBC，他從德黑蘭同事收到的最後訊息稱：「大多數醫院像戰場，我們缺物資、缺血液。」

他引述其他「兩到三家醫院」的醫生稱，他們已治療數百名死傷者。

一名居住在裡海（Caspian Sea）沿岸拉什特（Rasht）的伊朗人形容這座城市已「面目全非」，並說：「到處都在焚燒。」

星期一晚間，美國國防官員告訴BBC美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS），特朗普已獲簡報，內容涵蓋遠程導彈打擊、網絡行動及心理戰等多種秘密和軍事手段。

同時，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）告訴半島電視台（Al Jazeera），伊朗準備好進行外交，但也準備好採取其他手段，包括「要是美國想再次測試軍事手段」。去年6月，美國曾在伊朗與以色列的12天戰爭中空襲伊朗核設施。

阿拉格奇還稱，政府曾與抗議者對話，但在境外操控的「經受訓練的恐怖組織」滲透示威並攻擊安全部隊後被迫採取行動。

他的言論與最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）星期一在全國各地由國家組織的集會上所發表的講話一致，後者稱「已挫敗外國敵人企圖由國內傭兵執行的計劃」。

伊朗流亡王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）的支持者在英國議會外示威。 [EPA]

英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）星期二召見伊朗大使，抗議她所稱的「對伊朗抗議者的殘酷屠殺」。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，高級專員沃爾克·圖爾克（Volker Türk）敦促伊朗當局立即停止對和平抗議者的一切暴力和鎮壓。

圖爾克還表示，將抗議者標籤為「恐怖分子」以合理化暴力是不可接受的。他還指出，伊朗官員暗示可能對抗議者使用死刑的言論「極度令人擔憂」。

伊朗司法總長莫赫塞尼·埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）星期一表示，參與動亂者將「受到嚴厲處置」。檢察官稱部分人將被控「與真主為敵」罪，這是一項可判死刑的國家安全罪名。

據人權活動者通訊社統計，動亂期間已有超過16780名抗議者被捕。

據家屬及總部位於挪威的庫爾德族人權組織Hengaw稱，一名26歲男子上星期四被拘留後，已在極短時間內被判死刑。法院僅用兩天就下達死刑判決，並告知家屬他將於星期三（14日）被處決。

Hengaw的阿瓦亞爾·謝基（Awyar Shekhi）告訴BBC：「我們從未見過案件進展如此迅速。政府正用盡一切手段壓制民眾並散播恐懼。」

特朗普星期二稍晚接受CBS採訪時表示，若伊朗當局開始絞死抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」。「如果他們絞死抗議者，你將看到一些事情⋯⋯我們會採取非常強硬的行動。」

BBC波斯語網取得的影片顯示了大不里士等伊朗西部城市的示威情況。 [BBC News Persian]

圖爾克也要求伊朗當局恢復完整的網絡及通訊服務。

據監測機構NetBlocks稱，伊朗網絡封鎖已超過120小時，儘管星期二部分國際電話接通。

一名靠星鏈（Starlink）衛星服務上網的德黑蘭居民告訴BBC波斯語網，街區「每個路口都有檢查站」，安全部隊檢查車輛及乘客手機。

近日抗議的新影片也陸續出現，BBC波斯語網已驗證其中拍攝於中部城市阿拉克（Arak）及西部城市大不里士（Tabriz）、烏爾米耶（Urmia）和霍拉馬巴德（Khorramabad）的片段。

在霍拉馬巴德的畫面中，槍聲響起，安全部隊與投擲石塊的抗議者爆發衝突。抗議者高喊「獨裁者去死」——指哈梅內伊，以及「禮薩國王，願你安息」——指1979年革命中被推翻的末代國王穆罕默德·禮薩·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi），其子禮薩現流亡海外。