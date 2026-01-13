伊朗示威死亡逾600人 川普考慮空襲並祭25%關稅施壓

川普正在考慮對伊朗發動空襲。（美聯社）



伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。白宮發言人12日表示，美國總統川普正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議。同時，川普也宣布，將對與伊朗有往來的國家，它們出口到美國的產品課徵25%關稅，象徵性地施壓伊朗。

路透社報導，伊朗政府12日表示，雖然美國總統川普（Donald Trump）正在考慮如何回應伊朗對全國性抗議活動的血腥鎮壓，但德黑蘭仍維持與華府的溝通管道暢通。這場鎮壓行動已成為自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗神權統治面臨的最嚴峻考驗之一。

課徵與伊朗做生意國家25%關稅

在軍事行動威脅升高之際，川普12日晚間宣布，任何與伊朗做生意的國家，其出口到美國的產品將面臨25%的新關稅。他在社群平台上寫說：「這項命令是最終且具決定性的。」

雖然川普並未提供太多細節，但由於伊朗這個主要產油國早已面臨廣泛的美國及國際的制裁，此舉的象徵意義可能大於實際效果。伊朗主要出口市場包括中國、阿拉伯聯合大公國和印度。

川普12日還表示，美方可能與伊朗官員會面，且他已與伊朗反對派保持聯繫，同時持續就德黑蘭當局對示威者的致命暴力行為向其施壓。

伊朗領導層的區域影響力已大幅削弱，如今正面臨激烈示威。抗議活動最初源自對嚴峻經濟困境的不滿，隨後演變為要求深層盤根錯節的神權體制垮台的呼聲。

總部位於美國的人權組織「HRANA」表示，截至12日晚間，已核實有646人死亡，其中包括505名抗議者、113名軍警人員和7名旁觀者，另有579起死亡通報仍在調查中。該組織還指出，自去年12月28日抗議活動爆發以來，已有1萬721人遭到逮捕。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日向記者表示，雖然空襲是川普手中眾多選項之一，「但外交始終是總統的第1選項」。她還說：「你們從伊朗政權那裡聽到的公開說法，與（美國）政府私下收到的訊息相當不同，我認為總統有意願去探索這些訊息。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭正在研究華府提出的構想，但這些構想「與美國的威脅不相容」。他向半島電視台（Al Jazeera）表示：「（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）與我之間的溝通，在抗議前後都持續進行，目前仍在進行中。」





1名美國官員告訴路透社，川普將於13日與高階顧問會面，討論對伊朗的應對選項。據《華爾街日報》報導，這些選項包括軍事打擊、動用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

