伊朗示威死傷驟增 外交部更新紅色警示：當地5名台灣人皆平安

外交部發言人蕭光偉表示，目前在伊朗的五名台灣人皆平安。(翻攝自外交部YouTube)

伊朗爆發全國性反政府示威，據伊朗首都德黑蘭幾家醫院通報及海外非正式團體計算，死亡總數可能已超過6,000人。我國外交部今（13日）表示，已將伊朗的旅遊警示調整為「第4級：紅色儘速離境」，而目前在伊朗的5名國人皆平安，將持續密切關注當地情勢發展。

《時代雜誌》（TIME）報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人，雖然伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷患擠滿當地醫院，太平間也堆放大量遺體。我國外交部領事事務局旅遊警示分級表，目前已將伊朗的旅遊警示等級升至「第四級：紅色儘速離境」，並呼籲國人暫勿前往伊朗，而已在伊朗的民眾則需注意自身安全。

外交部發言人蕭光偉今（13日）表示，外交部正密切關注伊朗情勢，並與我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持聯繫，同時持續透過僑民僑胞聯繫網路，與當地國人保持聯繫。而目前在伊朗的5名國人皆平安，我國駐杜拜辦事處也將依照相關緊急應變計劃進行應處，做好保護僑民的工作，外交部也將根據情勢發展，滾動調整旅遊警示，並採取必要因應措施。

伊朗旅遊警示亮紅燈。(翻攝自外交部領事事務局)

《法新社》報導，已持續兩周的伊朗抗議潮，最初是因民生困難而爆發，但如今卻演成反對伊朗政府的示威活動，伊朗當局則將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。





