伊朗示威浪潮進入第2週 釀16死、逾580人被捕

從當地商戶不滿貨幣出現毀滅性的貶值和通膨，導致生計嚴重出現問題的和平抗議，擴大到至少10所大學的學生也加入，最後演變成全國性的抗議行動。

伊朗的示威運動進入第2週，衝突也不斷加劇，示威者共同表達對執政者的不滿，甚至有人還喊出「獨裁者去死」的口號。根據統計，截至目前為止，包括安全部隊成員在內至少有16人喪生，超過580人被捕。

示威抗議者薩利米安表示，「首先，我們一起謝謝伊朗願意站出來、走上街頭，拯救我們自己國家的民眾，一起幫助大家擺脫現在像黑手黨一樣、毒害整個地球的政權。」

根據美聯社報導，這些抗議活動，已經給86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）帶來了新的挑戰。哈米尼從1989年執政到現在，而就在幾個月前，伊朗才與以色列爆發為期12天的戰爭，不僅核基礎設施遭到破壞，還有多名安全精英部隊的成員喪命。

這些因素也讓伊朗政府面臨經濟困境的壓力，伊朗政府發言人表示，在未來的4個月內，每人每個月將獲得大約7美元、約台幣220元的零用金。

伊朗政府發言人穆哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）指出，「零用金將從1月10日左右發放，民眾可以從存入的戶頭領出購物。總統已經下令發放這筆款項給所有人，因此伊朗所有公民都會收到。」

伊朗的這波抗議是繼2022年到2023年，庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭控違反婦女服裝規定被捕，並且在羈押期間死亡以來，最大規模的抗議。川普則警告，如果還有更多的示威者死亡，美國將給予伊朗最嚴厲的打擊。

川普表示，「你看著，有我們嚴密的監督。如果還是跟以前一樣開始殺很多人，他們將會被美國嚴厲重擊。」

伊朗的抗議活動不僅在國內，還有數百位民眾在法國巴黎聲援。他們說，希望伊朗未來的最高領袖是由民選的，而不是什葉派的法學家組成的專家會議選出。