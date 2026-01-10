伊朗示威潮難平息！哈米尼稱「外國敵人」操縱 川普警告若鎮壓就開火

伊朗全國反政府示威持續擴大，美國總統川普（Donald Trump）再度於當地時間9日警告，若伊朗當局鎮壓示威民眾，美方將採取軍事行動。同時，伊朗當局已切斷全國網路連線，試圖遏制持續近兩週的抗議浪潮，人權組織統計至少已有62人在衝突中喪生。

伊朗示威越演越烈。（圖／路透）

川普於9日表示，「伊朗正陷入大麻煩。在我看來，人民正在接管幾週前沒人認為可能被接管的城市，」他並再度向德黑蘭發出嚴厲警告：「你們最好不要開始射擊，因為我們也會開槍。」川普曾於今年6月對伊朗進行轟炸，上週也曾警告可能援助示威者。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）則在國家電視台播出的講話中呼籲「團結」，面對他所謂的「恐怖行動」。哈米尼指控示威者是在為美國總統川普效力，聲稱暴亂分子正在攻擊公共財產，並警告德黑蘭不會容忍人民成為「外國傭兵」。他更指控川普雙手「沾滿伊朗人民的鮮血」。

根據海外伊朗人權組織「人權活動家新聞社」（HRANA）統計，自12月28日示威開始以來，已有至少62人喪生，包括14名安全人員和48名示威者。半官方的塔斯尼姆通訊社報導，數名警察在一夜之間被殺害。

伊朗大批反政府民眾走上街頭。（圖／路透）

伊朗當局於8日切斷了網路連線，9日仍持續實施，電話系統也中斷，航空公司取消了進出該國的航班。網路自由監測組織Netblocks證實，斷網已持續超過24小時，「連線能力降至正常水平的1%」。

儘管面臨網路封鎖，活動人士仍設法在網上發布影片，內容顯示示威者在首都德黑蘭和其他地區高喊反政府口號，街道上散落著碎片。伊朗國家媒體則於9日指稱，美國和以色列的「恐怖分子」縱火並引發暴力，還稱有「傷亡」，但未提供詳情。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）呼籲示威者克制，並要求國家傾聽「真正的」訴求，但其他聲音警告當局不會寬容，並指出抗議活動已獲得「外國敵人」支持。哈米尼在電視講話中表示，示威者「正在破壞自己的街道，讓另一個國家的總統高興」，明顯指向川普。現場聽到有人高喊「美國去死！」

