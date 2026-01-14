伊朗示威血腥鎮壓！官方封鎖網路、通訊稱2000死 外媒估恐達2萬

即時中心／林韋慈報導

自去（2025）年12月底開始，伊朗各地爆發反政府示威，抗議通膨高漲與經濟困境，示威活動迅速蔓延全國。伊朗當局於今（2026）年開始對此展開強力鎮壓，死傷人數持續攀升，引發國際社會高度關注。日前有外媒指出，死亡人數恐至少達1.2萬人，甚至可能高達2萬人。

這波抗議行動已擴及伊朗全國31個省份，至今持續超過兩週。伊朗當局一度全面切斷網路與電話通訊以防止抗爭運動擴大，並對示威民眾進行血腥鎮壓，使外界難以掌握當地真實情況。直到昨（13）日，伊朗政府才首度對外公布官方數據，稱至少有2000人在示威活動中喪生；然而，外界普遍認為實際傷亡人數恐遠高於此。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）13日報導指出，儘管伊朗當局封鎖通訊，但部分民眾已於週二恢復撥打國際電話。一名活動人士向CBS透露，根據來自各地醫療官員的彙整資料，估計死亡人數至少有1.2萬人，甚至可能接近2萬人。報導亦引述消息人士說法指出，伊朗安全部隊正逐一走訪德黑蘭多家私人醫院，並威脅醫護人員交出在抗議行動中受傷患者的姓名與住址，引發外界對人權狀況的高度憂慮。

CBS也坦言，目前尚無法獨立核實上述高死亡人數的說法，該數字明顯高於多數人權與反政府組織提出的統計。不過，這些組織同樣強調，在通訊受限與政府封鎖資訊的情況下，現有數據極可能遭到低估。除伊朗境內消息外，一名與伊朗保持聯繫、身處華盛頓的消息人士也向CBS透露，有可靠管道指出，實際死亡人數可能介於1萬至1.2萬人之間。

此外，多家外媒也引述「伊朗國際通訊社」報導指出，根據伊朗政府及安全部門高層消息人士的說法，這波鎮壓行動可能已構成伊朗近代史上規模最大的屠殺事件。在交叉核對包括最高國家安全委員會與總統府在內的多個可靠來源後，初步估計至少有1.2萬人在這場全國性鎮壓中喪生，其中多數死亡發生在1月8日與9日。

伊朗國際通訊社編輯部也就此發表聲明，呼籲受害者家屬提供相關文件與證詞，以協助釐清真實傷亡情況。有許多伊朗人民也透過馬斯克的星鏈提供上網讓伊朗內部情況能夠持續被看見。





