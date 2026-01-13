伊朗示威行動！官方首次承認：已2000人喪生

一名伊朗官員在週二對外表示，近期席捲全國的抗議活動已造成約2000人死亡。（示意圖／Pexels）





對許多伊朗家庭來說，近期過得如同噩夢一般，街道不再是通往工作的日常路徑，而是煙硝與哀悼的現場。隨著當局首次承認傷亡數字約有2000人喪生，國際社會的壓力也如同滾雪球般襲來，掀起熱議。

當局首度承認慘重傷亡

根據《路透社》報導，一名伊朗官員在週二對外表示，近期席捲全國的抗議活動已造成約2000人死亡，其中包含示威群眾與政府安全人員。這是騷亂爆發兩週以來，當局首度公開承認傷亡人數高居不下。官員指出，應由所謂的恐怖分子對這些死亡數字負責，指稱這些人劫持了民眾對經濟不滿的訴求。儘管官方試圖將抗議定調為合法訴求與恐怖活動並存的雙重局面，但人權組織HRANA則反駁指出，目前已有超過10721人被捕，且死亡名單仍持續擴大中，許多家屬甚至在墓地聚集高喊口號以示抗議。

美國關稅制裁

面對伊朗政府的鎮壓行動，美國總統川普週一宣布對與伊朗有貿易往來的國家，其產品加徵25%的進口關稅，這項舉措立即引發中國的強烈批評。川普更直言已做好軍事行動的充分準備，不排除採取更強硬的懲罰措施。與此同時，德國總理莫瑞希·默茨公開預測伊朗政權正處於最後的倒數階段，認為一個必須依賴暴力維持權力的政府已走到盡頭。對此，伊朗外交部長阿拉格奇強烈駁斥，指責西方國家採取雙重標準，徹底摧毀了外交信譽。

內部不滿的隱憂

儘管外界壓力與內部衝突不斷，德黑蘭當局仍表示正與華盛頓保持溝通管道。白宮方面雖然將軍事打擊列入方案，但強調外交仍是首選。伊朗政府發言人莫哈杰拉尼週二表示，政府視抗議者為自己的孩子，會盡力傾聽聲音，但當地的經濟現實卻令人擔憂。亞茲德地區議員薩巴吉安警告，若政府無法有效解決民眾對貨幣貶值與生活困苦的不滿，類似的激烈事件將會以更大的強度再次發生。

目前雖然通訊限制仍阻礙資訊流通，但從已核實的影片來看，德黑蘭街頭燒毀的建築與徹夜的槍聲，正顯示這場自1979年以來最大的內部挑戰尚未落幕。

