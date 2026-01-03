伊朗示威衝突釀7死！川普放話軍事干預 伊朗反嗆摧毀美軍基地

編譯林浩博／綜合報導

伊朗經濟危機所引發的大規模示威，在首都德黑蘭經過兩天的相對平靜，於2日重回街頭。這場持續6天的全國騷亂，至少7名抗議民眾死於與警方的衝突，另有超過30人受傷。美國總統川普於同日在自家「真實社群」（Truth Social）平台放話，美方不惜採取軍事行動。伊朗則反嗆，美國膽敢採取「敵對」行動，美軍基地、以色列，以及中東的區域和平將被摧毀殆盡。

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

兩天平靜期的結束

據總部在英國倫敦的「伊朗國際」（Iran International）報導，經過兩天的相對平靜，德黑蘭東部的德黑蘭帕斯（Tehranpars）與哈夫豪茲（Haft-Howz），以及西部的薩帝吉葉（Sadeghiyeh），於2日晚間再見群眾走上街頭，高喊「獨裁者去死」、「（最高領袖）哈米尼（Ali Khamenei）去死」的口號。

這場原先不滿貨幣崩盤、通膨失控的商人示威活動，短短幾天即迅速變質，挾帶推翻神權政府的訴求。神權統治的基本盤、什葉派聖城馬什哈德（Mashhad）和庫姆（Qom），都有遊行民眾高呼支持君主制復辟的口號。馬什哈德就有人大喊：「這是最後一役，巴勒維（Pahlavi）王朝將回歸。」

親美的巴勒維王朝於1979年遭伊斯蘭革命顛覆，為反美旗幟鮮明的神權體制所取代，流亡美國的末代王儲心心念念想恢復昔日榮光。他在X平台PO文，呼籲群眾同步「接管」各大城市街道、癱瘓交通，逼迫政府下台。

伊朗的示威如何在短短六天延燒全國。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/IranIntl_En/status/2007102955481186385

川普：美國已上膛

美國表態力挺示威方，川普於美東時間2日凌晨發文警告：「若伊朗如同以往開槍、邪惡地射殺和平的示威者，美利堅合眾國將前來拯救他們。我們已上好膛（locked and loaded），隨時準備行動。」

國際關係學者馬丁（Kamran Matin）直言，川普這番話是赤裸裸的軍事威脅，針對不只是德黑蘭的飛彈與區域行動，而是也將政府對國內示威的鎮壓也包含在內。

不過，馬丁提醒，川普立場搖擺不定，他的話恐有多重解讀方式，而且川普並不一定會將自己的話兌現，因為口頭威脅與真正軍事準備，以及政治決定之間，仍有巨大落差。一名白宮官員即告訴CNN：「截至目前，就我所知，這只是強烈的警告，尚未採取任何行動。」

CNN引述知情人士報導，美國想支持伊朗的反政府示威，其實有多種方式，並不一定需要全面軍事干預。比如前總統拜登任內，伊朗於2022年爆發「頭巾革命」，美方即透過衛星支援當地人的網路連結，阻礙了伊朗政府切斷資訊管道的意圖。另外，美國也可針對神權政府的要人，抑或伊朗經濟的某些領域，施加新的制裁。

即便川普下令，美方還可採取隱匿的方式，比如發動網路攻擊以阻礙神權政府的行動。

美國總統川普放話對伊朗採取軍事行動的貼文。（圖／翻攝自X平台 @AmitSegal）

伊朗政府劃分示威群眾

川普放話威脅，伊朗國安委員會旋即下令國內媒體譴責「外國干預」，並在示威群眾中做出了區隔。

根據「伊朗國際」所見的命令文件，伊朗國內媒體應聚焦「國家團結」，以此刊出政治、學術與經濟專家的訪談，而示威群眾應劃分成兩類，一類是抱有通膨、匯率不穩的經濟訴求，另一類則被冠上「有組織暴力干擾」的標籤。

命令還指示媒體的具體報導方式，要求媒體持續反映出民眾的民生擔憂，但須避免會引發情緒與社會緊張的內容。

伊朗民選的改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），於2日再透過社群表達有意與商人公會對話，但對示威狂潮避而不談：「我們不希望公會面臨問題，如果他們有合理的不滿，而且我們有錯的話，我們會設法予以修正。」

伊朗大規模示威出現激烈警民衝突，警察遭丟汽油彈起火。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/boiagentone/status/2006651372897186052

伊朗：摧毀美軍基地

伊朗資深官員、前革命衛隊總司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）也於X平台回應川普，嗆聲美國與以色列想把伊朗拖入如同利比亞、伊拉克、阿富汗的混亂局勢，並直呼川普是「美國瘋總統」，而任何美方「敵意行動」將導致以色列、美軍基地與區域穩定的毀滅。

