伊朗示威規模減弱 川普竟改口感謝德黑蘭政府？！

流亡海外的伊朗人在希臘雅典街頭聲援國內示威民眾。路透社



伊朗對全國性大規模示威展開鎮壓後，當地的示威活動明顯減弱。美國總統川普也一改之前的威脅，不再提要對伊朗採取強硬措施，反而感謝德黑蘭當局沒有對示威者執行絞刑處決。

川普週五（1/16）在社群媒體發文寫著：「我非常感恩，所有預定昨天進行的絞刑處決（有超過800人）都被伊朗領導層取消了。感謝你們！」

川普本週稍早警告德黑蘭政府，如果他們處決示威者，他將採取「非常嚴厲舉動」。但伊朗政府並未宣布任何絞刑或處決日程，川普也未說明他將採取何種「嚴厲舉動」？

有媒體報導指出，沙烏地阿拉伯、安曼和卡達等波灣國家過去一周來積極透過外交管道勸阻美國勿推翻德黑蘭政權，否則將重創石油交易、進一步影響美國經濟。

伊朗去年12月底爆發全國性反政府示威，最初是抗議貨幣貶值導致民不聊生，很快擴大成要求推翻神權政府的全國性抗爭。伊朗政府則是對示威群眾進行血腥鎮壓。伊朗官方表示，這波示威導致約兩百人喪生。美國人權組織則統計指出，死亡人數超過2670人，其中包括近2500名示威者。

路透社報導，受到鎮壓影響，德黑蘭和北部裏海城鎮街頭過去兩天不見示威群眾。不過其他地區仍有民眾繼續抗爭並傳出多起死亡事件。

