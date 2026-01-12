伊朗示威變調！ 當局下令「死亡小隊」鎮壓「見人就開槍」

伊朗人民抗爭遭到當局強勢鎮壓。（圖／unsplash）





伊朗內部危機迅速升級，人民的抗爭遭到當局強勢鎮壓。這場騷亂已經造成超過500人喪命，當局下令「死亡小隊」鎮壓，只要看到人就開槍。多國出面聲援伊朗，也傳出美國總統川普考慮發動空襲協助伊朗人民。德黑蘭則回嗆，若伊朗遭到攻擊，美國將成為打擊目標。

伊朗街頭一片混亂，隨處可見伊朗革命衛隊槍口，對著手無寸鐵的民眾，近距離開火，拍攝民眾逃無可逃，用英語向西方世界喊話。

示威民眾：「他們在射殺我們，他們在射殺我們，他們在射殺我們，請幫幫我們。」

這些殺人不眨眼的，竟然是伊朗政府派出的死亡小隊，隸屬伊斯蘭革命衛隊的巴斯基民兵。他們奉命上街鎮壓，命令只有一句，見到人就開槍。

示威民眾：「你看看他們，他們在謀殺啊！」

根據非政府組織統計，這場騷亂已經造成至少538人死亡，超過1萬人被捕。伊朗官方說法相當強硬，將整場抗議行動定調為國外敵對勢力，引進恐怖分子，策畫動亂。

伊朗總統裴澤斯基安：「美國和以色列就坐在那裡，指揮這些人，告訴他們：放手去做，我們會支持你。他們訓練一批國內外人員，並將恐怖分子，從境外帶入境內。」

現在這場危機，正走往更危險的方向。美國總統川普已表態，準備出手，協助渴求自由的伊朗人民。

福斯新聞主播：「如何對伊朗發動攻擊，其中一個選項，是進行大規模空襲，針對多個伊朗軍事目標。」

美國準備出手協助伊朗民眾，洛杉磯也有數百名人上街聲援抗爭。不料這台貨車突然衝進人群，導致原本平靜的集會瞬間陷入混亂。值得注意的是，這輛貨車的側面寫滿政治標語，內容包括「不要巴勒維國王」以及「不要宗教領袖」，是否刻意衝撞人群還是意外，還有待調查。

而在德黑蘭方面，也迅速回擊美國的威脅。

伊朗國會議長卡利巴：「我有一條忠告，要送給那位妄想症纏身的美國總統，一旦伊朗遭到攻擊，美國軍事基地，都將是我們合法打擊目標。」

從國內鎮壓，延伸到國際對峙，伊朗內部危機，正在快速外溢。

