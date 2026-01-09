伊朗示威越燒越烈傳42死！哈米尼點名美以煽動動亂 網路全面封鎖

伊朗最高領袖哈米尼發表全國談話，指控美國與以色列為背後煽動示威的外部勢力。（圖／達志／美聯社，下同）

伊朗反政府示威持續升溫，抗議潮已延燒超過兩週，遍及全國31個省分。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）9日發表談話，直指當前局勢並非單純的民怨抗爭，而是「在美國與以色列敵對勢力煽動下的陰謀行動」，並嚴詞批評美國總統川普，稱其「雙手沾滿伊朗人鮮血」，最終將遭人民推翻。

根據《美聯社》與《赫芬頓郵報》等報導，哈米尼在全國演說中指控美國煽動暴力，並抨擊川普「傲慢自大」，呼籲其應將重心放回解決美國內部問題。他同時指責示威者「為了取悅另一個國家的總統，毀壞自己的街道」。

川普日前針對伊朗鎮壓行動發出警告，強調若德黑蘭當局對抗議者動用致命武力，「美國將採取強烈行動回應」，並稱伊朗局勢「每況愈下」，哈米尼「似乎想要逃避現狀」。

這波抗爭最初源於經濟惡化與里亞爾重貶，但很快轉化為反政府訴求。據美國人權活躍人士通訊社（HRANA）統計，至今已有超過42人死亡、2,270人遭逮捕。抗議從12月28日德黑蘭市集罷市開始，迅速蔓延至城市與鄉鎮地區，成為近年來規模最大的示威運動。

伊朗多地持續爆發反政府示威，抗議者在街頭焚燒物品並高喊口號，要求政府改革。

伊朗政府為遏止抗爭，已全面封鎖網路，並切斷國際通話。根據《美聯社》報導，這項通訊封鎖意在防止國際社會掌握抗議真實狀況。分析人士指出，此舉恐為安全部隊掩護鎮壓行動提供空間。

伊朗官方媒體則指控「美以恐怖代理人」煽動暴力，報導中指出示威者縱火焚燒私人汽車、公車與消防車，並造成多人傷亡。另有未經證實的影片在網路流傳，顯示民眾在街頭焚燒物品並高喊反政府口號。

流亡海外的伊朗前王儲禮薩．巴勒維。

觀察人士指出，流亡海外的伊朗前王儲禮薩．巴勒維（Reza Pahlavi）近期呼籲民眾於特定時間走上街頭，對擴大抗議影響力起到關鍵作用。目前，伊朗內部局勢依然高度緊張，外界難以得知實際抗議規模與影響程度，相關事態仍待進一步觀察。

