伊朗示威遍地開花！宗教政權標誌慘被燒
[NOWnews今日新聞] 伊朗近期因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，鎮壓的軍警和抗議的平民都有人因此死亡，憤怒的民眾在國內到處焚燒伊斯蘭宗教政權的標誌，包含最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的畫像。有分析指出，這對高齡已超過80歲的哈米尼而言，無疑是重大危機，伊朗國內，不滿的年輕人以前所未有的姿態挑戰伊斯蘭規範，哈米尼必須謹慎，避免做出激進決策。
綜合《路透社》、《CNN》報導，這波示威是伊朗自2022年以來，規模最大的全國性抗議活動，標誌著伊朗人日益增長的不滿情緒，民眾正透過零散的反抗行動，悄悄收回公共空間和個人自由，而長期反對西方文化影響的伊斯蘭神權政權，似乎對持續加劇的公民不服從運動視而不見，一心只想保住自己生存。
年逾8旬的伊朗最高領袖哈米尼，近年身體欠佳，儘管他數十年來一直試圖鞏固政權，抵禦國內外威脅，如今卻不得不面對戰略失敗的局面。在國內，伊朗貨幣暴跌至歷史新低、伊朗城市面臨缺水危機，抗議活動遍地開花；在國外，宿敵以色列繼續遊說美國對其採取進一步軍事行動。
報導指出，去年6月，美國大舉空襲、摧毀伊朗多座重要核設施，讓德黑蘭措手不及，軍事實力被削弱，核武計畫遭受重創，民眾也迅速對這位革命領袖將近40年的執政失去信心。在接下來的幾個月裡，伊朗民眾眼睜睜看著國家陷入混亂，持續的停電、創紀錄的通貨膨脹、飆升的失業率，都讓民眾對無能的領導層徹底失望。
分析認為，在西方持續的收緊制裁下，伊朗外交突破遙遙無期，長期作為伊朗區域影響力和威懾力根基的革命衛隊網路，在以色列的打擊下已嚴重走弱；此外，敘利亞阿薩德政權被推翻、黎巴嫩真主黨被以色列重創，也讓伊朗失去關鍵優勢。消息人士透露，伊朗強硬派想要回到過去政權穩固輝煌的日子，改革派想要走向未來，許多溫和派則希望有所改變，總之沒有人對現狀感到滿意。
專家提醒，哈米尼數十年來積極鞏固伊斯蘭革命在伊朗社會各層面的地位，無論他的結局是死亡還是被推翻，都將是重要里程碑，可能會深刻改變伊朗的發展軌跡，這取決於他的繼任者是誰，如果西方想要抓住伊朗變革的契機，必須從現在開始就考慮這個問題。
美國總統川普（Donald Trump）2日已公開放話，警告若德黑蘭暴力殺害和平示威者，美國不排除將前去救援，而且隨時可以行動。伊朗高級官員則回應，美國干涉伊朗內政將導致整個中東動盪，伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）週五已致信聯合國秘書長和安理會主席，呼籲譴責川普的言論。
原文連結：
Iran’s ailing supreme leader resorts to his only playbook as crises mount and protests erupt
Trump threatens Iran over protest crackdown as deadly unrest flares
