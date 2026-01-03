伊朗示威遍地開花 最高領袖畫像被燒 民眾衝警局

伊朗近日因通貨膨脹飆升引發的抗議活動，已蔓延至全國多地。（示意圖／Pexels）





伊朗近日因通貨膨脹飆升引發的抗議活動，已蔓延至全國多地，至少造成7人喪命，顯示德黑蘭當局開始對示威採取暴力鎮壓。美國總統川普2日威脅，若伊朗安全部隊膽敢向抗議者開火，美國將出手相救。

示威者丟擲石塊、強拉大門，企圖闖入政府大樓。伊朗安全部隊則以實彈射擊，試圖以武力鎮壓示威行動，但抗議情勢持續升溫，民眾放火燒車，高喊：「無恥！可恥！」

伊朗示威進入第六天，從首都德黑蘭蔓延至西部與中部，多地夜間仍可見大批民眾上街抗議。由於通貨膨脹高漲，經濟與財政陷入困境，伊朗爆發大規模反政府示威。外媒報導，流血衝突中至少造成7人死亡，民眾哀悼行動再度引爆新一波衝突，反抗情勢席捲全國。

美國總統川普也介入表態，2日發文威脅，強調美軍「子彈已上膛」，若伊朗當局持續向示威者開火，美國不排除介入。

美國總統川普：「如果消息屬實，伊朗很清楚後果會非常強大，或許比上一次還要強大。」

川普先前已多次警告伊朗，不要重啟核計畫。被視為穩健派的伊朗最高國家安全委員會，秘書拉里賈尼也發聲警告川普。伊朗官媒報導指出，美國干預伊朗內政，將意味著整個地區動盪，並損害美國自身利益。

伊朗改革派總統裴澤斯基安則試圖緩解緊張局勢，承認抗議者部分訴求具有合理性，並督促政府採取行動，改善經濟狀況。他直言，伊朗正與美國、以色列及歐洲全面交戰，是否點燃更大規模衝突，全球正屏息以待。

