伊朗示威遍地開花 醫院遺體「堆積如山」傳美研擬攻擊

伊朗持續示威有新畫面流出，憤怒的民眾焚燒清真寺，還在街頭焚燒物品，抗議活動遍地開花。但人權團體警告，伊朗當局恐怕會在網路斷線的掩護下，加強致命鎮壓行動，更有民眾表示，在德黑蘭醫院看到堆積如山的遺體。《紐約時報》報導，美國官員已向美國總統川普簡報軍事打擊伊朗的選項。

伊朗首都德黑蘭，象徵伊斯蘭教最高殿堂的清真寺被縱火焚燒。

伊朗示威群眾：「伊朗伊朗。」

儘管伊朗當局將網路斷線，但仍有最新畫面流出，清真寺不斷冒出濃煙，民眾鼓掌慶賀，憤怒的群眾在街頭焚燒物品，敲打鍋具，圍繞著火堆起舞，要抗爭到底。

伊朗革命衛隊表示，捍衛現有政權與維護安全是紅線，無法接受局勢持續升級，人權團體警告，伊朗當局在持續48小時的網路封鎖掩護下，正加強致命鎮壓行動，有民眾表示在德黑蘭醫院裡，看到堆積如山的遺體。

美國《CNN》報導：「在伊朗持續兩周的反政府抗議活動中，已有至少78人喪生，2300人被捕。」

一度下令不能鎮壓經濟抗議活動的伊朗總統裴澤斯基安，也傳出向最高領袖哈米尼交辭呈。

美國總統川普再度發文強調，強調伊朗渴望自由，程度或許前所未見，美國已備好伸出援手，出美軍一架C-17環球霸王運輸機，也傳出正飛往中東，疑似是為運輸大量武器做軍事準備。

專家分析川普對自己打擊了，伊朗核設施非常自豪，但川普也明白這與幫助示威者，是截然不同的事。

紐約時報資深記者桑格：「我們認為政府正在考慮，一些(伊朗)傳統的軍事目標，但打擊伊朗革命衛隊的基地，對目前街頭的抗議局勢，恐怕不會有太大影響。」

伊朗末代國王之子，流亡在美的王儲巴勒維也再度發聲，要示威者佔領並控制市中心，伊朗內外交迫，對現有政權極度施壓，面臨建國以來最嚴峻的生存挑戰。

