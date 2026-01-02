伊朗示威遭鎮壓畫面曝！他獨坐路中「肉身擋車」 被封天安門坦克人翻版

國際中心／綜合報導

伊朗首都出現大規模示威，政府出動部隊武力鎮壓。（圖／翻攝自X）

伊朗貨幣狂貶，1美元竟可兌換140萬里亞爾（Rial），通膨失控造成民眾經濟困頓，除了首都德黑蘭之外，各地陸續爆發大規模示威，面對排山倒海的民怨，政府緊急出動部隊武力鎮壓，造成6人死亡。有民眾捕捉到軍警部隊在街頭施放催淚彈，驅逐抗議民眾，一名示威者無畏蹲坐在馬路中央，以肉身阻擋軍警部隊前進，畫面曝光後，有網友讚歎他勇氣可嘉，也令人想起當年天安門前的「坦克人」。

一名男子用外套遮住頭，擋住催淚彈的攻擊，手無寸鐵、沉默蹲坐在德黑蘭的街道上，以「肉身」阻擋軍警部隊前進。（圖／翻攝自X＠IranIntl_En）

伊朗經濟長年疲軟，加上遭受西方國家經濟制裁，貨幣里亞爾匯率日前在黑市崩跌至140萬兌1美元，創下史上最低，經濟瀕臨崩盤，不少商家做不了生意乾脆關門大吉，民眾不滿情緒衝到最高點，成了這起抗爭的導火線。

伊朗三大城市都有大規模示威，部隊荷槍實彈開槍鎮壓，目前造成至少6人死亡。（圖／翻攝自X@IranIntl_Ar）

從首都德黑蘭為起點，包括第2大城麥什赫德（Mashhad）以及伊斯法罕（Isfahan）爆發3年來最大規模示威，民眾及學生上街遊行高聲大喊打倒獨裁，甚至朝軍警丟擲石塊、縱火攻擊，市區隨處可見火光、煙霧彈瀰漫，現場一片凌亂。

從民眾拍攝的影片中可見，軍警部隊施放大量催淚彈，驅逐示威群眾，群眾嚇得四處逃竄，一名男子在混亂中用外套蓋住頭，遮擋催淚彈的煙霧，沉默蹲坐在馬路中央，以肉身抵擋荷槍實彈的軍警車隊前進，畫面迅速在網路上流傳。有網友將此場景比喻為「伊朗天安門」，認為男子宛如1989年六四事件中，單槍匹馬阻擋戰車前近的「坦克人」，勇氣令人敬佩。

伊朗男子「肉身」阻擋軍警部隊，畫面瘋傳讓不少民眾想起天安門事件的「坦克人」。（合成圖）

