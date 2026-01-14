伊朗示威釀血腥鎮壓！人權組織稱逾2千死 外媒爆「實際恐達2萬人」

伊朗反政府示威抗議的死亡人數可能遠超外界預期，根據美國人權活動家新聞社（Human Rights Activists News Agency）的報告，截至13日早上，死亡人數已攀升至至少2,571人。而有外媒披露，實際的死亡人數恐多達2萬人。

德黑蘭街頭仍可見示威者與安全部隊發生衝突。（圖／路透）

美國人權活動家新聞社發言人湯普森（Skylar Thompson）向美聯社表示，2,571死這個驚人數字是2022年阿米尼（Mahsa Amini）抗議活動數月累積死亡人數的四倍，而現在僅僅兩週就達到如此規模。她警告說：「我們感到恐懼，但我們仍然認為這個數字是保守的。」

而根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）的報導稱，最新消息死亡人數恐怕高達1萬2千人，甚至可能多達2萬人。隨著通訊服務部分恢復，更多駭人聽聞的資訊正逐漸流出，包括一段顯示德黑蘭郊區太平間至少堆積366具屍體的影片。

伊朗示威活動大量遺體的畫面曝光。（圖／路透）

挪威人權組織「伊朗人權」負責人阿米里-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，他們收到的資訊顯示，對抗議活動的暴力鎮壓「可能比我們想像的更加嚴重」。

阿米里-莫加達姆說，「整個國際社會的紅線都已被跨越，我們有一個保護平民免受嚴重人權侵犯、免受大規模殺戮的責任機制……所以不僅是美國，不僅是川普總統，歐盟，基本上所有國家都有責任阻止這些暴行。」

伊朗自1月8日晚間起斷網，當時數千人響應伊朗流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的呼籲發聲。12日，部分伊朗人終於能夠向國外撥打電話，但外界仍無法打電話進入伊朗。一位能夠向外撥打電話的伊朗境內消息來源告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS News），根據全國醫療官員的報告，活動人士組織估算的死亡人數至少達1萬2千人，可能高達2萬人。

英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）12日在國會表示，英國政府認為「可能已有2千人喪生，甚至更多。我擔心這個數字可能會顯著更高。」路透社引述一名未具名伊朗官員的話說，自12月28日抗議活動開始以來，約有2千人死亡，並將暴力歸咎於受外國影響的「恐怖分子」，甚至暗示有人付錢給煽動者製造混亂。

伊朗警察總長12日聲稱，抗議活動是由國外下令發起的，伊朗境內已經對付了受薪製造動亂的「恐怖分子」。然而，阿米里-莫加達姆告訴美國哥倫比亞廣播公司，許多伊朗人不會相信當局的這種說法。「伊朗人民對這個政權感到厭倦，非常渴望擺脫這個體制。」

美國哥倫比亞廣播公司已證實，12日在網上發布的影片顯示，至少366具、可能超過400具在抗議中喪生的人們的屍體堆積在德黑蘭郊區的太平間。影片似乎顯示法醫人員正在記錄屍體上的駭人傷勢，以及人群似乎試圖辨認死者。

美國總統川普（Donald Trump）在社交媒體平台上發文警告伊朗當局，停止無意義地殺害示威民眾，他已取消與伊朗官員的所有會面，更稱「援助即將到來」。

