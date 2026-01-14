伊朗示威釀血腥鎮壓！傳1.2萬人喪命 當局大規模斷網封鎖資訊

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

伊朗抗議示威活動進到第3週，全國自8日晚間始全面斷網，讓外界難以知曉內部狀況，也難以統計傷亡。當地媒體伊朗國際電視台（Iran International）報導指出，流亡海外的前國王兒子芮沙巴勒維（Reza Pahlavi）向媒體證實，掌握的死亡人數至少為1萬2000人。而根據CBS報導，消息人士指出死亡人數恐高達2萬人。

伊朗抗議示威活動進到第3週，全國自8日晚間始全面斷網，讓外界難以知曉內部狀況，也難以統計傷亡。（圖／美聯社）

伊朗抗議自去年12月28日起，從幾個大城市蔓延到全國，當局自8日切斷網路，甚至罕見地切斷通訊功能。CNN報導，starlink自週二（13日）起免費提供伊朗衛星服務，取消訂閱服務，只要將衛星終端放在能看到電話的地方，就可使用低軌衛星通訊。但伊朗國際電視台（Iran International）報導，伊朗政府正挨家挨戶搜查，拆除衛星天線，並沒收私人監視錄影。科技媒體「Rest of World」也表示，伊朗同時也部屬軍用級GPS干擾衛星功能。

CBS報導，一位身處伊朗境內的消息人士指出，活動人士團體根據全國各地醫療官員的報告，認為此次抗爭至少造成1萬2千人喪命，甚至可能高達2萬人。其中多數人死在8日至9日，是伊朗史上最大規模的殺戮，且多數人未滿30歲。據報導，這場殺戮由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親自下令，並由最高國家安全委員會發布實彈射擊命令。

伊朗國際電視台報導，自週四（8日）以來境內數百家地方報紙被迫禁聲，僅剩少數新聞網站仍在運作，並受到審查和安全機構控制。根據伊朗媒體的經驗，安全機構會隱瞞資訊，避免紀錄和公布準確的死亡人數。

伊朗國際電視台編輯委員會呼籲國內外人士將可核實的相關文件、影音內容分享給電視台，將公布調查結果並提交給國際單位。

