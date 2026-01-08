伊朗示威騷亂進入第11天 已有111個城鎮發生暴力衝突

伊朗德黑蘭街頭1月5日報攤上放置的報紙，頭版報導委內瑞拉總統馬杜洛（右）被美國抓走的新聞。路透社



再也受不了伊朗神權政府治理下，經濟凋敝、物價飆漲的伊朗人民，從去年底開始上街發動大規模示威，至今已經進入第11天。人權觀察組織估計，這波全國範圍的騷亂，已經擴散到伊朗全部31個省分的111個城鎮。

美國總統川普先前曾警告伊朗最高領導人哈米尼，若是血腥鎮壓示威人民，美國已經「子彈上膛」隨時準備發動行動。在委內瑞拉總統馬杜洛本月3日遭到美軍入侵帶走後，外界已在關注包括伊朗在內的美國敵對對象是否將是「下一個」被美國斬首的對象。根據博弈網站Polymarket的下注狀況，認為美國將出兵「斬首」哈米尼的機率，已經從先前的約20%，躍升至目前的36%。

廣告 廣告

英國廣播公司（BBC）週四（8日）報導，根據總部位於美國的「伊朗人權活動家新聞通訊社」（HRANA）數據，抗議活動至今已蔓延至全伊朗 31個省份的111個城鎮。其中，HRANA估計至少34名示威者和4名安全人員在動盪中喪生，2200名抗議者被捕。

BBC波斯語頻道已確認21名死者的身分，伊朗官方報導有 5 名安全人員死亡。社群媒體上從週三（7日）開始流傳的影片顯示，疑似為伊朗安全官員駕駛的轎車遭到不明槍手襲擊。與革命衛隊關係密切的伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）報導，兩名警察在西南部城鎮洛德甘（Lordegan）遭武裝人員槍殺。

這波抗議始於12月28日，最初由首都德黑蘭的店主發起，憤怒抗議伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元的匯率再次大幅貶值。過去一年中，里亞爾匯率跌至歷史新低，通貨膨脹率飆升至40%。由於國際對伊朗核武計畫的制裁，加上政府管理不善與腐敗，伊朗經濟正承受巨大壓力。

抗議活動很快就有大學生加入並向其他城市擴散。群眾頻繁高喊要求最高領袖哈米尼下台的口號，也有人發出對已故前國王之子、流亡在外的禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）的支持，希望巴勒維王室復辟。

在週三的內閣會議後，執行事務副總統蓋姆帕納（Mohammad Jafar Qaempanah）表示，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令不要對和平示威者採取「安全措施」。但他補充說：「那些攜帶槍支、刀具和砍刀並襲擊警察局與軍事基地的人是暴徒，我們必須區分示威者與暴徒。」

而在民眾最深感痛苦的經濟問題方面，官媒報導，政府已開始向7100萬公民發放每月約7美元（約221台幣）的津貼，這點錢可說是杯水車薪。

更多太報報導

梁子越結越大！中東聯軍指控 阿聯暗助葉門分離組織領袖潛逃出境

【一文看懂】委內瑞拉原油為何與美國是「天作之合」

一石三鳥！WSJ揭川普擬部分管控委國石油公司 壓低油價至每桶50美元