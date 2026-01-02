伊朗示威、川普發話 分析曝美以伊角力

▲因貨幣貶值、通膨率飆漲導致生活成本飆升，示威潮正在伊朗全國遍地開花。圖為伊朗國旗（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中東大國伊朗因貨幣貶值、通膨率飆漲導致生活成本飆升，示威活動在全國遍地開花，當局出動軍武力量鎮壓，已造成示威者傷亡。美國總統川普（Donald Trump）2日公開放話，警告若德黑蘭暴力殺害和平示威者，美國不排除將前去救援，而且隨時可以行動。對此，旅美教授翁履中分析，2026年才剛開年，國際政治新聞就一點都不平靜，美國、以色列、伊朗各有自己的政治算盤，地緣衝突持續緊張，各國能做的除了緊盯大國動向，更關鍵的是把自己的內部體質先練好。

翁履中在臉書粉專發文，談到伊朗因經濟急遽惡化而爆發的全國性示威已延燒數日，抗議很快從「對經濟不滿」上升為「對整個政權的反彈」 ，就在伊朗內部動盪之際，華府與特拉維夫的言行也同步升溫，川普在海湖莊園會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，公開警告哈馬斯若不解除武裝將「付出慘痛代價」，並點名若伊朗試圖重建核計畫或持續發展遠程飛彈，美國「別無選擇，只能再次摧毀」，而且出手可能比上次更重 。

翁履中認為，2026年才剛開年，國際政治新聞就一點都不平靜，12月底的中共軍演絕對是台灣最重視的消息，不過新年一開始，他覺得值得優先關注的事件，不是長期競爭的美中，也不是一直談不攏的俄烏，而是2025年底爆發、越演越烈的伊朗抗爭。對伊朗民眾來說，這場抗議的核心其實很直白：「錢變得越來越不值錢，東西越來越買不起，戰爭沒有帶來尊嚴，只帶來更窮、更不安全的日常。」

翁履中分析，對伊朗政權而言，能用的手段其實很有限，對內只剩鎮壓和安撫交錯，對外只能繼續把國防預算擺在最前面，靠強硬面對「外部敵人」維繫內部團結感，這也是為什麼在財政吃緊、民怨高漲的情況下， 伊朗政府的預算，還是優先用在軍事與官僚體系，而把基建與就業往後排，說穿了，就是政權選擇先顧自己的穩定，而不是先顧多數人的生活。

翁履中提到，美國和以色列同時也在打著自己的政治算盤，比如納坦雅胡需要在「打擊伊朗」這題上拿出戰略勝利，說服國內他仍是能守住國家安全的那個人；川普則很清楚，期中選舉來臨前，對伊朗更強硬在美國選民眼中，不但不會扣分，反而是政治加分題，因為民調顯示，多數美國人都支持6月那場對伊朗核設施的空襲，也支持加碼制裁與網攻，甚至在某些情況下，可以接受動用軍力、阻止伊朗取得核武。換句話說，伊朗這場內部動盪，不只是街頭與鎮暴警察的對抗，很可能也會被外部大國當成「調整出手時機」的風向指標。

翁履中提醒，從全球局勢來看，比較麻煩的是西方世界資源再分散，目前在主要大國的議程上，已經同時堆著俄烏談判、中東停火安排、伊朗核問題、加薩後續，以及印太的美中競爭與台海風險，這還不包括美國自己仍有拉美後院爭端要處理，所以伊朗一旦走向更劇烈的內亂，甚至升級成新一輪美伊或以伊衝突，對華府與歐洲來說，注意力難免會進一步被拉往中東，可投入的軍事資源、外交能量與時間，都會被中東和俄烏談判切走一大塊。

翁履中直言，印太區域的穩定，對歐洲及美國不是不重要，但不可能比區域內的國家更重視，伊朗這場動盪，對亞太和印太盟友的提醒就是，只要俄烏協議還沒真正塵埃落定，中東局勢還在晃，全球秩序只會比現在更忙、更亂，而不會更輕鬆。在這樣的世界裡，任何處在大國競爭邊緣的地區，都得調整心態，外部固然支持很重要，但不能期待別人永遠把你的議題排在第一順位，現實是每多一個像伊朗這樣的變數，大國可以分給其他地區的注意力，就會再被稀釋一次。

最後，翁履中坦言，2026年從開頭就提醒人們，接下來這一年，或是直到世界再次出現穩定的平衡之前，國際政治都不會比較安靜。各國能做的，除了盯緊大國動向，更關鍵的是把自己的內部體質先練好。經濟韌性、社會穩定、政治治理能力，這些才是在外部風浪變大的時候，真正能撐住自己的東西。

