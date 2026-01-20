伊朗示威1.65萬人死！對比高官子女國外「奢靡生活」超諷刺

伊朗百姓示威之際，高官子女們在國外奢靡生活，形成諷刺對比。圖／IG@Anashid Hoseini、東方IC

伊朗自2025年底爆發全國性反政府示威活動，伊朗政府指出，至今已造成至少5千人喪命，不過根據人權組織統治，包括安全人員、醫護人員及抗議民眾，至少1.65萬人死亡；然而伊朗人民反對威權統治之際，高官們的兒女卻在國內外過著奢華的生活，毫不藏私地在社群張貼私人飛機、奢侈品及派對日常，引發眾怒。

根據英國《每日郵報》報導，伊朗高官兒女被稱為「Aghazadeh」，被認為從政治權力、腐敗和制裁中獲取龐大財富，免於民生之苦，其中模特兒兼時裝設計師阿納希德．侯賽尼 (Anashid Hoseini）嫁給了伊朗前駐丹麥大使兒子，在伊朗示威衝突之際，她在社群分享身穿高檔羊絨大衣照片，手上還提有超過伊朗人1年收入的包包。

伊朗前駐丹麥大使兒子妻子阿納希德．侯賽尼 (Anashid Hoseini）在社群分享日常生活，其中一身精品、昂貴服飾引發伊朗百姓不滿。圖／翻攝自IG@Sasha sobhani

另外，伊朗最高領袖阿里．哈米尼（Ali Khamenei）政治顧問的兒子穆罕默德．沙姆哈尼（Mohammad Shamkhani）長期住在杜拜，經營航運帝國；伊朗前駐委內瑞拉大使兒子薩沙．索巴尼（Sasha Sobhani）財富也不遑多讓，時常在社群分享私人飛機、遊艇、跑車，甚至與身材火辣女子派對中合影，奢華生活與伊朗百姓形成對比。

伊朗前駐委內瑞拉大使兒子薩沙．索巴尼（Sasha Sobhani）時常分享跑車及身材火辣女子合照。圖／翻攝自IG@Anashid Hoseini

而這些富裕族群除了在動亂期間逃往國外、鄰國土耳其生活，伊朗人士透露，事實上德黑蘭北部富裕社區，如高級住宅區和商業區埃拉希耶（Elahieh）仍有人開著豪車、咖啡館及精品店林立，與伊朗人所面臨的經濟困境、遭追捕槍擊的生活形成鮮明對比。



