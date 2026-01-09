伊朗示威12天、全國斷網！川普放話：當局敢殺群眾 將付出「地獄」代價

編譯林浩博／綜合報導

委內瑞拉馬杜洛被拉下台後，下一個倒台的會是伊朗神權政府？伊朗貨幣崩盤引爆3年來最大示威，美國總統川普也對此極度關注。他於8日接受福斯新聞專訪時再稱，如果德黑蘭當局膽敢殺害群眾，將會付出「地獄」代價。

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

川普警告「地獄」代價

總部在英國倫敦的「伊朗國際」（Iran International）報導，這是示威潮去年12月28日爆發以來，川普第三度對德黑蘭發出類似警告。

川普於專訪中說道：「他們知道，他們已被強烈地告知......如果他們那樣做（殺害群眾），他們會付出地獄般的代價。」

廣告 廣告

川普同時稱讚示威民眾「勇敢」追求自由，並再度強調「我們會重重打擊他們」。

伊朗大斷網

綜合人權團體資料，示威潮延燒12天，擴及伊朗31省、100多座城市，至少43人死於軍警的鎮壓，包括8名孩童，另外超過2000人遭到拘捕。當中7日為最血腥的一天，高達13人當天遇害。根據「伊朗國際」的快訊，8日深夜，庫德族城市克爾曼沙阿（Kermanshah）又有安全部隊向群眾開火。

原先對通膨壓力的不滿，早已演變成訴求推翻政府的革命。首都德黑蘭東部有政府大樓被縱火，已故革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）的雕像在南部法斯省（Fars）被推翻，要最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）去死、支持巴勒維王朝復辟的口號，更是在各地此起彼伏，相關影像也在網路瘋傳。

當局為了壓制騷亂，於8日晚間實施全國大斷晚。網路監測組織「NetBlocks」總監托克（Alp Toker）告訴CNN：「目的不只在阻止實際情況的消息傳播，也是在限制國際的檢視能力。」

據悉當時群眾是響應流亡在外末代王儲巴勒維的號召，於當天晚間8點上街抗議

伊朗首都德黑蘭的政府大樓遭群眾縱火。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/Polymarket/status/2009439443623748045

「美國支持伊朗人民」

美國副總統范斯（JD Vance）表示，川普政府與包括伊朗在內，世界各地行使和平抗議權利的人同在。

范斯也不忘再拿伊朗核議題開刀，直呼德黑蘭與美方就此對話才是「最聰明」選擇。范斯稱：「我會讓總統來說我們未來要怎麼做。但我們肯定與世界所有主張自己權利的人同在，包括伊朗人民。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

物價失控、伊朗百城爆抗議 民眾發文挺示威竟受情報員電話威脅

伊朗示威潮狂燒傳至少45死 逾2000人被捕、網路中斷

川普斬首馬杜洛效應！伊朗爆革命 外交學者鄭欽模：換獨裁者該恐懼了

終極黑天鵝！美國侵略格陵蘭 恐鼓舞中共犯台、引爆全球蕭條

