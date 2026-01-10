伊朗示威13天釀數十死 最高領袖誓不退縮、批示威者「讓川普高興」

2026年1月9日，伊朗首都德黑蘭的示威者焚燒汽車表達抗議。路透社



伊朗反政府示威週五（1/9）進入第13天，已造成數十人喪生，但無止息跡象。美國總統川普當天向伊朗政權發出最新警告，但伊朗最高領袖哈米尼誓不退縮，批評示威者是為美國發起騷亂的「麻煩製造者」，為升高暴力鎮壓定調，

這波肇因於經濟危機的示威自去年12月28日開始，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）週五首度發表談話，將示威者描述為「暴徒」、「破壞分子」，指控他們為境外勢力服務。

《衛報》、《華爾街日報》報導，哈米尼在全國電視演說中誓言不會退讓，指控示威者受國外反對派與美國操控，「破壞本國街道，只為讓他國總統高興……因為他聲稱會前來援助他們」。

廣告 廣告

伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）則揚言，破壞公物或與警方衝突的示威者將面臨死刑。

川普（Donald Trump）週四（1/8）曾警告，若伊朗當局「開始殺害」示威者，他將對伊朗採取嚴厲行動。他週五在白宮再度警告伊朗當局「最好別開槍，否則我們也會開槍」。

不過川普週四表示，他暫時不打算會見伊朗反對派領袖、流亡美國的「末代王儲」李查巴勒維（Reza Pahlavi）。這顯示川普似乎想先觀察危機發展，再決定是否支持反對派領導人。

這波抗議起初源於伊朗貨幣急遽貶值，導致伊朗物價飆漲，但示威者的訴求迅速演變為要求政治改革與結束政權統治。

法新社報導，週五在德黑蘭，有民眾敲鍋高喊反政府口號，包括「哈米尼去死」。除德黑蘭多處出現類似抗議以外，伊朗東部大城馬什哈德（Mashhad）、北部大城大不里士（Tabriz）及什葉派聖城庫姆（Qom）都出現大批示威群眾。

關注伊朗情勢的人權運動者協會（HRANA）週五表示，這波示威以來，至少已有62人喪生，包括14名安全部隊成員和48名示威者。

伊朗當局週四大規模封鎖全國網路，已大幅減少境內資訊流出。伊朗通訊部宣稱，此舉是「安全部門基於當前情勢」做出決定。

國際特赦組織（Amnesty International）指控，封網行動是要掩蓋當局因鎮壓示威而「嚴重侵害人權與國際法的罪行」。

更多太報報導

北韓控南韓無人機入侵「政權更替仍挑釁」 韓防長：非我軍型號

過去虧怕了！川普促投資千億美元重返委內瑞拉 石油巨頭反應謹慎

川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手