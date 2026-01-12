伊朗示威538亡！伊總統批暴亂者受美、以國挑撥 川普評估軍事介入

伊朗反政府示威進入第三週，當局連續第四天切斷網路，展開血腥鎮壓，目前已知有538人死亡，實際數字可能更高，美國總統川普揚言介入、力挺伊朗人民，更導致兩國緊張急速加劇，美國有線電視新網報導，川普已經聽取簡報，正就可能採行的軍事行動進行評估，但白宮表示不會派遣地面部隊進入伊朗。

川普出手干預伊朗怕反效果 白宮：不會派遣地面部隊

伊朗反政府示威越演越烈，當局強力鎮壓，美國總統川普揚言介入，更讓兩國緊張白熱化，不過川普團隊中有人擔憂，軍事攻擊可能造成反效果，削弱示威活動，對此川普已經聽取簡報，考慮到軍事行動可能激起民眾反美情緒，伊朗也勢必報復，目前已經排除派遣地面部隊進入。

英國「星期日郵報」引述消息人士指出，川普對伊朗連連放話，很可能是為了轉移各界對格陵蘭爭議的關注。

反政府示威擴大 伊朗警斥暴徒最重恐處死刑

內外夾擊之下，溫和改革派的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）態度轉為強硬，痛斥這些人不是示威者，而是暴力煽動者，暴亂者受到美國跟以色列挑撥，不會容忍破壞行徑，伊朗警察首長也表示，將堅決果斷打擊暴徒，「死刑是選項之一」。

人權組織副主任湯普森表示，伊朗示威已經確認490人死亡，其中包含8名兒童，此外還在在調查500多起可能死亡。示威民眾死傷急遽攀升，由於全國陷入網路黑洞已經四天，人權組織擔憂，實際數字恐怕還要更高，聯合國秘書長古特瑞斯發表聲明，對伊朗情勢表達震驚，呼籲德黑蘭當局克制。

