伊朗示意將斷網到至少3月底 日後可能與北韓一樣全面對外封網

伊朗自1月8日之後陷入全面「封網」的狀況，對外網路連線流量降至先前的不到1%。Netblocks網站



伊朗官員示意，從1月8日開始進行的伊朗全國大斷網，可能實施到至少3月底。而最新的報告指出，伊朗德黑蘭神權政府已經傾向日後永遠封網，只讓有特許權的人可以連上國際網路，形成與北韓一樣的「數位黑洞」。

全面斷網至少到波斯春節

英國廣播公司（BBC）週日（18日）的報導指出，新聞網站IranWire報導稱，德黑蘭政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）告訴記者，對國際的網際網路至少要到3月下旬的波斯新年春節（諾魯茲節，Nowruz）之後才可能開放。

今年的波斯春節落在3月20日，距今還有2個月，意即目前的全面斷網可能將再持續至少2個月。到目前為止，伊朗的全面大斷網已進入第10天。

網路自由觀察組織FilterWatch獨家報導說，德黑蘭政府正匆忙準備實施新系統與規則，把伊朗與國際網路永久性隔離。FilterWatch引述不具名政府消息來源稱：「不應對重啟國際網路存有期待，即便日後重啟，用戶的存取方式也永遠回不到過去的形式。」

從攔阻篩檢變成全面斷訊

多年來伊朗一直嚴格控制網路，封鎖大多數西方社群媒體平台與外部新聞網站（如BBC波斯文頻道），採取的行為類似中國。而許多伊朗民眾透過虛擬私人網路（VPN）等工具，長期以來都還能成功使用Instagram等熱門社群平台。

這一切在1月8日出現翻天覆地的變化。伊朗政府當天不只是審查管制網路，而是直接進行全面性的斷網，使伊朗對外的網路流量瞬間驟降至平日的1%以下。

這場斷網顯然是為了接下來的大規模實彈鎮壓、屠殺抗議者而準備。多項報告都指出，德黑蘭當局在鎮壓中殺害了成千上萬的人，而實彈鎮壓的高峰是1月8日與9日兩天夜間。

這使得伊朗大屠殺的真實狀況很難透露到海外，許多伊朗人唯一能對外聯絡的工具，是被伊朗查禁的星鏈（Starlink）網路。而這個衛星通訊網也遭到伊朗大規模的強力訊號干擾。

從黑名單封禁變成白名單特許

FilterWatch報導說，這種「數位孤立」的狀況可能將變成常態。除了Filterwatch所獲得的封網計畫資訊，許多伊朗電信公司的外國夥伴已經撤離伊朗，這可能證實伊朗已經準備棄絕與外國網路的連線。

取而代之的將是類似「軍營」的內部網路，靠伊朗的網路安全部門以及華為等合作夥伴執行。這種網路體制下，上網只對「白名單」開放，意即只會滿足有限度的經濟通訊需求、安全人員以及軍方。上網將變成特別例外允許的特權。

FilterWatch報導說，伊朗前資訊技術組織負責人、著名安全管理人物哈基姆-賈瓦迪（Ali Hakim-Javadi）提出，伊朗的網路將不再只是「過濾」政權判定有害的內容，而是預設切斷所有用戶的網路，僅在獲得「安全擔保」後，才向特定群體開放有限訪問。

這項報導說，一旦如此，伊朗原本蓬勃發展的電子商務必然將「全面滅絕」。Filterwatch獲得的物流數據顯示，伊朗電子商務已在8日斷網後沒多久陷入死寂。例如，私營快遞公司Tipax在抗議前每日處理約32萬件貨物，完全斷網後，貨件總數降至僅幾百件。這意味著供應鏈已徹底中斷。

