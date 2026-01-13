伊朗私下求和？美軍轉入「待命模式」 1原因曝川普秘密外交端倪

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢進入極度敏感的時刻。據《華盛頓郵報》12日報導，伊朗政府對示威者的血腥鎮壓已導致超過600人死亡、數千人被捕，美國總統川普認定德黑蘭已開始跨越軍事「紅線」。儘管川普多次重申美軍已「子彈上膛」，但部隊目前暫時轉入「待命模式」，以因應最新的政治接觸。

德黑蘭私下求和？ 特使魏科夫低調接觸

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)週一證實，伊朗政權私下傳遞給華府的訊息，與其公開的抗美立場「大相徑庭」。川普已對探索這些訊息表現出興趣，並指派親信特使魏科夫(Steve Witkoff)與德黑蘭展開對話。

與此同時，由副總統范斯(JD Vance)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)組成的核心國安團隊，自上週五起便密集會晤。據資深官員透露，團隊正研擬一套包含外交手段到精確軍事打擊的「選項組合(suite of options)」，準備於近期提交給川普定奪。

鷹派促斬首政權 警告莫重蹈歐巴馬覆轍

針對目前的膠著局勢，共和黨內部鷹派聲浪高漲。重量級參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)公開呼籲，川普必須展現與前總統奧巴馬不同的果斷力。葛蘭姆指出，奧巴馬曾在 2012年對敘利亞阿塞德政權劃下化武紅線，最終卻未在紅線遭跨越時採取行動。

他強調，美方現在必須採取軍事行動保護示威者，向獨裁者證明美國不會坐視屠殺。前眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)甚至直言，西方的目標應是徹底摧毀伊朗的宗教獨裁體制。

儘管美軍剛在委內瑞拉生擒馬杜羅(Nicolás Maduro)，展現了強大的軍事實力，但地緣政治分析師對伊朗局勢持保留意見。約翰霍普金斯大學教授納斯爾(Vali Nasr)指出，德黑蘭當局透過封鎖網路，使各城市間的抗爭訊息難以流通，這種缺乏領導與組織的怒火爆發，往往難以長時間維持。

此外，伊朗議長已公開嗆聲，若美國使用武力干預其國內事務，駐中東美軍與以色列將成為「合法打擊目標」。分析指出，川普在處理多線外交危機的壓力下，目前正試圖維持「不可預測性」的極限彈性，觀望德黑蘭在內部崩潰前是否會做出實質的政治讓步。

