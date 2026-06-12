伊朗稱已將SpaceX相關設施列為軍事目標 正值馬斯克成為人類史上首位兆美元富翁之際

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伊朗官方媒體6月11日報導，伊朗正考慮將美國企業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下經濟控股公司相關利益，納入軍事目標清單。伊朗方面指出，美以軍方使用星鏈（Starlink）衛星網路、X社群平台，以及馬斯克透過星盾（Starshield）計畫與美國政府合作，是此一決定的主要理由。



根據伊朗國家通訊社法爾斯新聞社（Fars News Agency）的報導，伊朗官員目前正審核是否將馬斯克管理的經濟控股公司在西亞地區、包括阿拉伯國家與以色列的相關利益，全部納入新的目標資料庫。這項行動源於伊朗官方宣稱，已證實美國與以色列軍方使用馬斯克管理的基礎設施，包括星鏈衛星通訊系統與X社群平台。

星鏈因烏克蘭戰場表現受各國軍方關注



法爾斯新聞社指出，伊朗官員正考慮把馬斯克相關資產與基礎設施，涵蓋中東地區及以色列境內的目標列入軍事清單。報導中提及，位於以色列「被占領土」、卡達、約旦、阿拉伯聯合大公國與阿曼的星鏈地面站，以及SpaceX股東、阿布達比的控股公司Alpha Dhabi與穆巴達拉投資公司（Mubadala）的基礎設施，都在伊朗考量範圍之內。

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報導引述一名「知情人士」說法，指美國軍方在與馬斯克相關企業支援下，犯下戰爭罪行，包括對伊朗南部水基礎設施的攻擊。該知情人士強調，「伊朗伊斯蘭共和國保留對該地區及被占領土上，所有與馬斯克管理的控股公司相關設施發動攻擊的權利」。

法爾斯新聞社進一步指出，SpaceX為美國政府提供的軍事與情報工作，使得馬斯克的商業基礎設施實質上成為美國戰爭努力的一部分。星盾計畫是SpaceX針對政府、情報與國防客戶設計的專案，重點在於地球觀測、通訊以及承載酬載等功能。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈網路因烏克蘭廣泛使用而受到各國軍方關注。路透社先前報導指出，今年5月在伊朗相關衝突中，美國自殺式無人機已透過SpaceX的星鏈網路進行導引。

馬斯克正式成為全球首位兆萬富翁



此事件發生之際，馬斯克的商業帝國正處於高度關注焦點。SpaceX於6月11日完成首次公開募股（IPO），募資金額高達750億美元，創下新高，顯示投資人對其事業的高度熱情。根據Forbes與路透社依據公司文件計算，SpaceX股票於6月12日開始交易後，馬斯克淨資產將超過1.1兆美元，正式成為全球首位兆萬富翁。

馬斯克目前財富主要來自SpaceX持股，估值約8660億美元，加上特斯拉及其他資產，遠高於其他富豪。富比世財富副主編馬特．杜羅（Matt Durot）表示，富豪榜第二名淨資產約在3000億美元左右，不到馬斯克潛在身價的3分之1。過去僅有甲骨文創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）曾達到4000億美元身價。

馬斯克透過特斯拉電動車與SpaceX火箭事業成為家喻戶曉人物，2022年以440億美元收購推特（現為X平台），進一步擴大影響力。他在政治領域的參與，包括去年在川普政府「政府效率部」（DOGE）的角色，讓他被左翼份子仇視，也導致特斯拉在部分國際市場銷售受阻，遭遇抗議與抵制。

股市產生「馬斯克溢價」現象



SpaceX作為火箭、衛星與人工智慧領域的重要企業，與特斯拉共同構成馬斯克事業核心。儘管SpaceX仍需大量資金，且許多技術商業化尚需多年時間，但投資人普遍看好馬斯克在太空與人工智慧領域的潛力。市場觀察家將圍繞馬斯克的事業網絡稱為「Muskonomy」，並指出「Elon Premium」（馬斯克溢價）現象，即投資人基於對馬斯克願景的信心，而非傳統財務指標所帶來的估值提升。

伊朗此一表態，凸顯馬斯克企業在全球地緣政治緊張中的敏感角色。星鏈、星盾、SpaceX以及X平台等關鍵字，已成為國際關注焦點。伊朗方面強調，所有與馬斯克控股公司相關的區域設施，都可能面臨風險。



責任編輯：許詠翔

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