伊朗稱已無濃縮鈾活動 疑釋談判意願

記者施欣妤／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇16日表示，目前伊朗每一座設施都未進行濃縮鈾作業。外界認為，德黑蘭藉此釋出願意與西方恢復談判的訊號。

針對外界質疑伊朗持續進行濃縮鈾活動，阿拉奇在回覆美媒記者提問時，作出迄今最直接回應。他證實在先前與美國、以色列爆發的衝突中，濃縮鈾設施遭到轟炸損毀，重申「伊朗目前沒有未申報的濃縮鈾活動」，還稱「所有設施都在聯合國國際原子能總署（IAEA）監督下」。但他也強調，伊朗「以和平目的」使用核技術的權利「不可否認」。

廣告 廣告

「德國之聲」報導，阿拉奇的發言，釋出德黑蘭「願意恢復核談判」的訊號，原因可能是伊朗正面臨前所未有的艱難時刻，需要西方解除部分制裁，緩解壓力。

美國與以色列先前重創伊朗防空系統以及核設施，加上歐洲核協議簽署國9月恢復對伊朗制裁，德黑蘭當局正面臨經濟、社會的龐大國內壓力。

伊朗外長阿拉奇表示，該國已全面停止境內濃縮鈾活動。（達志影像／美聯社）