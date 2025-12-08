伊朗稱歐洲雙重國籍人士為以色列間諜 已移送審判

伊朗司法機關今天(8日)表示，今年6月伊朗與以色列爆發12天戰爭期間，一名遭逮捕的雙重國籍人士已被移送法院審理，罪名是替以色列從事間諜活動。

伊朗並未公布被告姓名，只稱其為「居住在歐洲國家的雙重國籍者」。伊朗不承認雙重國籍，因此持伊朗護照者在當地均依伊朗法律受審。

司法機關所屬媒體「米桑線上」(Mizan Online)報導，這名被告在戰事爆發前一個月入境。以色列後來對伊朗發動罕見的大規模攻擊，目標包括軍事、核設施以及住宅區，引發伊朗以無人機與飛彈回擊，之後美國亦加入以色列對伊朗核設施的攻擊。

米桑線上指出，調查顯示被告曾與以色列情報機構摩薩德(Mossad)聯繫，並在「多個歐洲國家首都及被占領土」受訓，暗示其在以色列境內接受情報訓練。報導並補充，這名雙重國籍人士遭逮捕時，被發現身上與其別墅有「精密間諜及情報設備」。

今年戰事期間，伊朗當局至少宣布逮捕3名歐洲人，其中包括19歲的法德雙籍自行車手，後來已獲釋。

伊朗10月通過新法，加重對替以色列或美國進行間諜活動者的刑罰。新法規定，任何被認定為替以色列、美國或其他敵對國家與團體從事情資或間諜活動者，可被處以死刑並沒收所有財產。

自戰事爆發後，伊朗誓言將快速審理涉案者，並處決至少9名被控與以色列合作的人。伊朗長期指控以色列破壞其核設施及暗殺伊朗核科學家。

6月這場戰爭是伊朗與以色列零星的互相攻擊後，首次爆發持續性衝突，並在當月24日停火。(編輯 : 廖奕婷)